Torna il Summer Camp ‘Campioni in gioco’ di Ivan Castiglia. Modalità e iscrizioni

Durante i cinque giorni saranno presenti osservatori e dirigenti di club professionistici di Serie A, Serie B e Serie C

Dal 1 al 5 luglio 2026 torna il Summer Camp “Campioni in gioco”, giunto alla sua quinta edizione. Un appuntamento ormai consolidato per i giovani atleti che vogliono vivere cinque giorni di calcio, formazione e divertimento in un contesto immerso nella natura. Il camp si svolgerà presso la struttura di Cucullaro, all’Eco Villaggio “I Primi Faggi“, e sarà aperto a tutti gli atleti nati dal 2009 al 2019.

Un camp tra allenamenti, tecnica e divertimento

Il programma prevede due sedute di allenamento al giorno, con attività pensate per accompagnare i ragazzi in un percorso completo. Al centro del lavoro ci saranno esercitazioni tecniche e tattiche, allenamenti specifici, momenti ludici e attività di gruppo. L’obiettivo è permettere ai partecipanti di migliorare sul campo, ma anche di vivere un’esperienza sana, educativa e condivisa.

Tra le novità dell’edizione 2026 ci saranno anche le lezioni calcistiche in inglese, un modo diverso per unire sport e apprendimento, rendendo il camp ancora più stimolante e due sedute con il mental coach.

Staff qualificato e osservatori professionistici

A guidare il Summer Camp sarà Ivan Castiglia, affiancato da uno staff composto da tecnici e figure specializzate.

Faranno parte del gruppo di lavoro:

Renato Carotenuto, preparatore atletico del settore giovanile del Cosenza Calcio;

Renato Simonelli, preparatore dei portieri del settore giovanile del Cosenza Calcio;

Antonino Falduto; Carmelo Verduci; Ilenia Mendolia;

Antonio La Serra, mister dei portieri;

Mimmo Tavella, magazziniere;

Momo Mansour, team manager della Primavera del Cosenza Calcio;

Michelangelo Marino, mental coach.

Durante i cinque giorni saranno presenti anche osservatori e dirigenti di club professionistici di Serie A, Serie B e Serie C, un’occasione importante per i ragazzi che vogliono mettersi in mostra e vivere il calcio con maggiore consapevolezza.

Formula full day, con o senza pernotto

Il Summer Camp “Campioni in gioco” prevede la formula full day, con possibilità di partecipare con pernotto o senza pernotto. I posti sono limitati. Per questo è consigliata la prenotazione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 346.7696474 oppure scrivere all’indirizzo email scuolacalcioivancastigliafa@gmail.com.