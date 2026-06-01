Dalla Calabria alla conquista dell’Italia: Scarpino & Associati è tra i 100 migliori studi di commercialisti in Italia

Il prestigioso riconoscimento in collaborazione con Il Corriere della Sera, Euroconference e TeamSystem premia la realtà calabrese al 54° posto nazionale per innovazione e finanza straordinaria

C’è un Sud che non aspetta, che non si piange addosso e che, anzi, detta le regole del gioco anche nelle piazze d’affari più competitive del Paese. La conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, arriva sulle pagine de L’Economia del Corriere della Sera con la pubblicazione del prestigioso ranking «Best in Class 2026», l’esclusiva “carica dei 100” studi di commercialisti migliori d’Italia, tra cui figurano anche due calabresi.

Una straordinaria performance quella dello studio Scarpino & Associati, capace di accaparrarsi la 54esima posizione a livello nazionale.

L’impresa dello Studio Scarpino & Associati

Per capire la portata di questo risultato, basta guardare la geografia della classifica, storicamente sbilanciata verso i grandi centri del Nord. Un trend che lo studio di Catanzaro – ma operativo in tutta Italia – è riuscito ad invertire, superando i severissimi criteri di selezione (basati su competenze tecniche, innovazione dei servizi, capacità di adattamento e affidabilità percepita). Lo studio Scarpino & Associati si attesta, dunque, come un’azienda leader del settore, dimostrando che la qualità della consulenza d’alto livello non ha confini geografici.

Dietro questo 54° posto, però, non c’è solo la narrazione “comune” di un’attività di commercialisti, ma anche una bellissima storia di famiglia, di radici e di un passaggio generazionale perfettamente riuscito. Lo studio nasce oltre trentacinque anni fa grazie ai due “founder” storici: il Prof. Franco Scarpino e la Dott.ssa Antonella Saffioti.

“Raggiungere il 54° posto è il coronamento di un percorso iniziato più di 35 anni fa – ha detto, con orgoglio il Prof. Franco Scarpino a CityNow – “Operare al Sud, a Catanzaro, richiede spesso un impegno doppio per far emergere le proprie eccellenze rispetto ai grandi centri del Nord. Questo premio dimostra che la costanza, il rigore e la visione a lungo termine pagano sempre”.

Un’emozione condivisa dalla Dott.ssa Antonella Saffioti, che pone l’accento sulla continuità dello studio:

“Questo traguardo riflette l’impegno quotidiano della squadra e la fiducia dei clienti. La gioia più grande è vedere come i nostri valori fondanti si stiano arricchendo e fortificando attraverso la seconda generazione. Le radici solide permettono all’albero di crescere e competere ai massimi livelli”.

La ricetta del successo: M&A, Finanza Straordinaria e Tecnologia

Ma come si fa a competere alla pari con i colossi di Milano, Roma o Torino partendo da Catanzaro? La risposta sta nella strategia lucida e contemporanea portata avanti dalla seconda generazione, rappresentata dal Dott. Andrea Scarpino, oggi Managing Partner dello studio.

Andrea Scarpino ha impresso un’accelerazione decisiva, scommettendo su servizi a altissimo valore aggiunto che solitamente le imprese del territorio erano costrette a cercare fuori regione.

“Essere una delle sole due realtà calabresi nei 100 Best in Class d’Italia è un motivo di profondo orgoglio e grande responsabilità – dichiara Andrea Scarpino. Il nostro settore vive un’evoluzione radicale. Aver puntato su un’altissima specializzazione in ambiti complessi come le operazioni di M&A (fusioni e acquisizioni), la finanza straordinaria e la gestione dei passaggi generazionali, unito a una forte spinta verso l’innovazione tecnologica dei processi, ci ha permesso di accorciare le distanze geografiche. È un segnale forte: la Calabria ha le competenze e l’energia per giocare da protagonista nel panorama economico nazionale”.

Un partner strategico per le imprese del futuro

In uno scenario economico e normativo in continua e frenetica evoluzione, lo studio Scarpino & Associati ha dimostrato che il ruolo del commercialista è cambiato: non più un mero “gestore di adempimenti“, ma un partner strategico su misura, orientato alla crescita e alla tutela del patrimonio aziendale.

Il posizionamento nel ranking “Best in Class 2026” non è un punto d’arrivo, ma la certificazione di un modello di business vincente.

Da Catanzaro alla conquista dell’Italia: la carica dei 100 ha una nuova, brillantissima stella che parla calabrese.