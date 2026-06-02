Reggio Calabria celebra la Repubblica: consegnate le onorificenze OMRI
Cerimonia dell’Alza Bandiera al Monumento ai Caduti e onorificenze OMRI per l’80° Anniversario della Repubblica
02 Giugno 2026 - 17:16 | Comunicato Stampa
Questa mattina, in occasione della ricorrenza dell’80° Anniversario della proclamazione della Repubblica, si è tenuta presso il Monumento ai Caduti la Cerimonia dell’Alza Bandiera, seguita dalla deposizione della Corona d’alloro.Reggio Calabria celebra la Repubblica: consegnate le onorificenze OMRI
In Piazza Italia, quindi, nel corso di una partecipata Cerimonia, è stata data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del Prefetto di Reggio Calabria, dott.ssa Clara Vaccaro, che ha poi pronunciato un breve discorso.
Sono state consegnate, inoltre, le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Si riporta di seguito l’elenco degli insigniti:
Angelo Labate Commendatore OMRI
Isabella Albini Cavaliere OMRI
Francesco Barone Cavaliere OMRI
Angelo Bevilacqua Cavaliere OMRI
Mario Di Maula Cavaliere OMRI
Piero Giancola Cavaliere OMRI
Massimo Greco Malara Cavaliere OMRI
Pietro Nicastro Cavaliere OMRI
Giuseppe Antonio Sofia Cavaliere OMRI
Salvatore Sorrentino Cavaliere OMRI
Domenico Violante Cavaliere OMRI
Alle 17:30, in Piazza Italia, l’evento organizzato in collaborazione con il Progetto Civitas, con la partecipazione di studenti di diversi Istituti scolastici, e dei rappresentanti degli Ordini Professionali.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie