City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggio Calabria celebra la Repubblica: consegnate le onorificenze OMRI

Cerimonia dell’Alza Bandiera al Monumento ai Caduti e onorificenze OMRI per l’80° Anniversario della Repubblica

02 Giugno 2026 - 17:16 | Comunicato Stampa

Prefettura Palazzo Reggio Calabria

Questa mattina, in occasione della ricorrenza dell’80° Anniversario della proclamazione della Repubblica, si è tenuta presso il Monumento ai Caduti la Cerimonia dell’Alza Bandiera, seguita dalla deposizione della Corona d’alloro.Reggio Calabria celebra la Repubblica: consegnate le onorificenze OMRI

In Piazza Italia, quindi, nel corso di una partecipata Cerimonia, è stata data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del Prefetto di Reggio Calabria, dott.ssa Clara Vaccaro, che ha poi pronunciato un breve discorso.

Sono state consegnate, inoltre, le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Si riporta di seguito l’elenco degli insigniti:

Angelo Labate                                     Commendatore OMRI

Isabella Albini                                     Cavaliere OMRI

Francesco Barone                               Cavaliere OMRI

Angelo Bevilacqua                              Cavaliere OMRI

Mario Di Maula                                  Cavaliere OMRI

Piero Giancola                                     Cavaliere OMRI

Massimo Greco Malara                      Cavaliere OMRI

Pietro Nicastro                                    Cavaliere OMRI

Giuseppe Antonio Sofia                      Cavaliere OMRI

Salvatore Sorrentino                          Cavaliere OMRI

Domenico Violante                              Cavaliere OMRI

Alle 17:30, in Piazza Italia, l’evento organizzato in collaborazione con il Progetto Civitas, con la partecipazione di studenti di diversi Istituti scolastici, e dei rappresentanti degli Ordini Professionali.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Festa della RepubblicaPrefettura Attualità

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?