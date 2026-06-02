Taurianova, l’Infiorata omaggia il mito Gianni Versace

L’Infiorata di Taurianova 2026 quest’anno sarà dedicata al tema del “Made in Italy – Il Genio Creativo Italiano” e fra le tante attività che la caratterizzeranno ci sarà lo splendido omaggio a una delle figure più straordinarie che l’Italia abbia donato al mondo della moda: Gianni Versace.

L’omaggio a Gianni Versace

Tra i bozzetti che prenderanno vita lungo il suggestivo tappeto floreale della manifestazione, uno sarà interamente dedicato proprio al celebre stilista calabrese, simbolo di talento, innovazione e creatività senza confini. Una scelta che nasce dal desiderio di celebrare non solo un protagonista della moda internazionale, ma anche un uomo che, partendo dalla Calabria, è riuscito a conquistare le passerelle e le capitali del mondo con il suo stile inconfondibile.

Il Made in Italy e il genio creativo italiano

Gianni Versace ha rappresentato l’essenza più autentica del Made in Italy: la capacità di trasformare arte, cultura, tradizione e bellezza in un linguaggio universale. Le sue creazioni hanno rivoluzionato il concetto stesso di moda, fondendo eleganza, audacia e innovazione in un mix che ancora oggi continua a ispirare generazioni di designer di tutto il mondo.

Il tributo floreale dell’Infiorata

L’omaggio floreale dell’Infiorata vuole essere un tributo alla sua visione, al suo coraggio creativo e alle sue radici calabresi. Attraverso migliaia di petali colorati, i maestri infioratori racconteranno la storia di un personaggio che si è distinto per il suo modo autentico ed originale di trasformare il proprio talento in un patrimonio culturale riconosciuto in tutto il mondo.

Un valore per la comunità calabrese

La scelta di dedicare uno dei quadri floreali a Gianni Versace assume un valore particolarmente significativo per la comunità calabrese. Celebrarne la figura significa ricordare come il genio e la creatività possano nascere anche in territori lontani dai grandi centri internazionali, in quel Sud del Mondo che sta diventando motivo di orgoglio e riscatto per intere comunità.

Le eccellenze italiane raccontate con i fiori

Con questo omaggio, l’Infiorata di Taurianova conferma la propria vocazione a valorizzare le eccellenze italiane e a raccontare, attraverso l’arte effimera dei fiori, le storie di donne e uomini che hanno reso grande il nome dell’Italia nel mondo.

Nei prossimi giorni verranno annunciati tutti i bozzetti di questa edizione.

Nel 2026, dunque, tra i colori e i profumi dell’Infiorata, sboccerà anche il ricordo di Gianni Versace: un genio creativo che continua a vivere nelle sue opere e nell’ammirazione di milioni di persone, simbolo eterno dell’eccellenza italiana.