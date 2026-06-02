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Cessione Reggina, il post di Matt Rizzetta che dice tutto

Può iniziare il conto alla rovescia, club amaranto ormai vicinissimo al cambio di proprietà

02 Giugno 2026 - 16:01 | Redazione

Matt Rizzetta

L’indiscrezione riportata questa mattina trova conferme direttamente dall’interlocutore unico che sta trattando l’acquisto della Reggina. Emblematico il post pubblicato da Rizzetta sul suo profilo social con delle frasi che non lasciano dubbi rispetto a quanto potrà accadere da qui a breve.

‘Ci vediamo tra qualche settimana, o per vacanza o per portare avanti una responsabilità più importante e pesante. Bisogna metterci il cuore in ogni cosa che fai.

Speriamo sia un viaggio lavorativo.

P.s. Le vacanze non le faccio mai’, recita il post di Rizzetta.

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