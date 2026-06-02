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Braccianti bruciati vivi in Calabria, un uomo si salva rompendo il finestrino

C'è un superstite della strage di braccianti compiuta ieri ad Amendolara. Il suo racconto

02 Giugno 2026 - 15:21 | red

debafaccefee

C’è un superstite della strage di braccianti compiuta ieri ad Amendolara. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime a Villapiana, Comune non lontano dal luogo dell’omicidio plurimo. L’uomo è stato rintracciato ed intervistato dal TgR Calabria.

La ricostruzione dell’uomo

In un italiano stentato l’uomo ha detto che tre vittime erano afghane e che i due fermati accusati di omicidio volontario erano coloro che volevano dei soldi per il trasporto, che le vittime non volevano dare.

A quel punto, ha raccontato, i due hanno gettato prima la benzina nell’abitacolo e poi un accendino, bruciando vivi i quattro migranti. Lui è riuscito a fuggire rompendo un finestrino e nel video si vede con le braccia fasciate per le ustioni.

Le minacce e il lavoro non pagato

L’uomo ha anche detto che i cittadini pakistani minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farlo lavorare e che non li pagavano: “I soldi non ce li davano, da mangiare sì, la casa sì ma i soldi no” ha raccontato aggiungendo che c’è una “grande mafia del Pakistan”.

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