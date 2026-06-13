Professional Day 2026 all’UniRC: ‘Numeri da record per l’incontro tra giovani e imprese’

Numeri in forte crescita e un successo straordinario segnano la quattordicesima edizione del Professional Day, svoltasi negli spazi del lotto D della Cittadella Universitaria della Mediterranea di Reggio Calabria. L’evento si conferma oggi come una delle più importanti occasioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro nel Mezzogiorno, capace di costruire un ponte di contenuti, stimoli e innovazione tra l’Università e il mondo del lavoro.

I numeri della quattordicesima edizione

L’iniziativa ha registrato l’iscrizione di 735, tra studenti e laureati, per 184 profili richiesti da ben 67 aziende interessate che operano a livello locale, nazionale e internazionale. A testimonianza della versatilità e del forte desiderio dei giovani di trovare uno sbocco concreto e appagante nel complesso mercato occupazionale, sono stati prenotati oltre seimila colloqui su più profili.

L’appuntamento annuale è nato dalla sinergia tra l’Università Mediterranea Job Placement, “Informa” azienda speciale della Camera di Commercio e la cooperativa Cisme in qualità di ente organizzatore. L’obiettivo condiviso è favorire il contatto diretto tra laureati, studenti, neodiplomati, profili tecnici, imprese e organizzazioni locali e nazionali. Attraverso lo strumento dei colloqui individuali, la manifestazione punta a creare occupazione, valorizzare i talenti e rafforzare il ruolo di Reggio Calabria, città universitaria proiettata verso il futuro. In piena sintonia con lo spirito dell’Ateneo: fare in modo che ogni combinazione rappresenti un’opportunità.

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Lauria: “Catalizzatore di interesse per l’ecosistema produttivo”

Massimo Lauria, Prorettore alla Ricerca della Mediterranea:

“Il Professional Day della Mediterranea costituisce la rappresentazione plastica di quello che deve, vuole e può concretamente essere il ruolo del nostro Ateneo in una città come Reggio Calabria: catalizzatore di interesse da parte dell’ecosistema produttivo, facilitatore di connessioni tra stakeholder, attivatore di speranza per i nostri giovani. Sono questi in definitiva gli strumenti che, a nostro avviso, potranno consentire al territorio di compiere quell’importante salto di qualità, tanto auspicato in una visione che affermi nuove alleanze tra l’Università e il suo contesto”.

Versaci: “Risultati straordinari e opportunità concrete”

Prof. Mario Versaci, Delegato dell’Ateneo al Job Placement:

“La XIV edizione del Professional Day si è conclusa con risultati straordinari che testimoniano il crescente interesse del sistema produttivo verso il capitale umano formato dall’Università e, al tempo stesso, la fiducia che i giovani ripongono in un evento che offre opportunità professionali concrete. Il Professional Day si distingue infatti da molte tradizionali iniziative di orientamento perché è incentrato su effettivi colloqui di selezione finalizzati al reclutamento di personale. Le aziende partecipanti non si limitano a presentare la propria realtà produttiva, ma ricercano attivamente figure professionali da inserire nei propri organici attraverso diverse forme contrattuali, comprese opportunità di lavoro a tempo indeterminato, oltre a tirocini, stage, apprendistati e contratti a termine. Questa caratteristica rende l’evento uno strumento particolarmente efficace per favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Determinante per il raggiungimento di questi risultati è stato il contributo del Settore Job Placement dell’Università Mediterranea. In questa prospettiva, il Job Placement assume un ruolo sempre più strategico, favorendo il dialogo tra Ateneo, imprese e istituzioni e contribuendo alla costruzione di un ecosistema nel quale le competenze dei giovani possano tradursi in opportunità professionali concrete”.

Fuda: “Una festa per tutti noi studenti”

Andrea Fuda, Presidente del Consiglio degli Studenti della Mediterranea;