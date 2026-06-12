Professional Day 2026 a Reggio: quasi 3.000 colloqui in due giorni

Si è chiusa con numeri straordinari la quattordicesima edizione del Professional Day, svoltasi il 10 e 11 giugno presso il Lotto D dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Sono stati 2.997 i colloqui realizzati nelle due giornate, un primato assoluto nella storia della manifestazione che ogni anno avvicina giovani e imprese nel cuore del territorio metropolitano reggino.

67 le aziende presenti, provenienti dalla Calabria e da altre regioni italiane, 184 le posizioni di lavoro offerte, centinaia i candidati – laureati, studenti, neodiplomati e profili tecnici – che si sono presentati con curriculum, determinazione e voglia concreta di costruirsi un futuro nel territorio in cui sono cresciuti. Per due giorni il Lotto D dell’ateneo ha smesso di essere solo un luogo di studio e si è trasformato in un crocevia autentico di incontri, colloqui, aspettative e opportunità reali. La crescita rispetto all’edizione precedente è significativa e racconta una storia precisa: quasi il 20% in più di aziende partecipanti, un numero di richieste di colloquio che ha superato ogni precedente, una partecipazione che smentisce chi ritiene impossibile costruire occasioni di lavoro di qualità in un territorio complesso come quello reggino. Non è un’edizione fortunata: è la conferma di una traiettoria.

I numeri più importanti, però, non sono quelli della partecipazione ma quelli dell’esito. Nelle ultime due edizioni il Professional Day ha prodotto oltre 100 contratti di lavoro effettivamente conclusi. Significa che i colloqui non restano carta, che gli incontri si traducono in assunzioni, che qualcosa di concreto cambia nella vita di chi ha scelto di presentarsi. In un mercato del lavoro ancora difficile per il Mezzogiorno, è un dato che vale più di qualsiasi dichiarazione.

A rendere possibile tutto questo è una macchina organizzativa rodata e una sinergia istituzionale che funziona: CISMe Società Cooperativa – Impresa Sociale, ideatore e motore dell’evento, lavora in stretta collaborazione con il Settore Job Placement dell’Università Mediterranea – che durante tutto l’anno costruisce connessioni con il mondo produttivo e accompagna studenti e laureati verso l’occupazione – e con IN.FORM.A., azienda speciale della Camera di Commercio di Reggio Calabria. Tre realtà diverse per natura e missione, che da quattordici anni condividono un obiettivo: avvicinare il territorio al mercato del lavoro, un colloquio alla volta.

La quattordicesima edizione si chiude con un primato e una certezza. La certezza che quando formazione, istituzioni e impresa privata lavorano insieme con coerenza e continuità, i risultati arrivano. E che Reggio Calabria, quando si organizza, sa dare risposte all’altezza delle aspettative dei suoi giovani. L’appuntamento è già alla quindicesima edizione.