Plastic Free a Melito: nuovo clean up sulle spiagge

Tutto pronto per un nuovo evento di pulizia e sensibilizzazione a opera dell’associazione Plastic Free Onlus.

Oggi, sabato 13 giugno, dalle ore 9 cittadini e volontari si riuniranno presso la Piazza “Porto Salvo” di Melito di Porto Salvo per dare il via ad un nuovo clean up sulle spiagge melitesi.

L’evento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, rientra tra le attività principali dell’associazione “in maglia blu”.

“I nostri eventi non hanno come unico obiettivo la rimozione di rifiuti dall’ambiente, quello è il risultato finale. L’azione più importante è quella di sensibilizzare quante più persone possibili, dando un esempio concreto. -Dichiara la vice referente regionale Plastic Free Calabria Serena Pensabene- Ogni evento avvicina decine di persone alla nostra realtà, che negli anni sono diventate centinaia. Ciò significa che sempre più persone si avvicinano ad un modo di fare e di pensare più sostenibile, che fa bene all’ambiente, fa bene al cuore e fa bene alla mente”.