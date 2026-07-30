Reggio, Cannizzaro sui rifiuti: ‘Tolleranza zero, 50 telecamere e nessun aumento della Tari’

Il sindaco annuncia il nuovo piano per la raccolta, più isole ecologiche e controlli contro gli abbandoni. Confermate le tariffe: "Abbiamo lavorato per evitare aumenti e ci siamo riusciti"

Cambio di passo sulla gestione dei rifiuti a Reggio Calabria. È quanto annunciato dal sindaco Francesco Cannizzaro a margine della seduta del Consiglio comunale. Il primo cittadino ha parlato di una riorganizzazione complessiva del servizio, accompagnata da controlli più rigidi contro chi abbandona la spazzatura nelle strade.

«Sui rifiuti si cambia completamente registro. Ci sarà tolleranza zero nei confronti dei trasgressori», ha dichiarato Cannizzaro. Una linea dura che, secondo il sindaco, dovrà procedere insieme al miglioramento del servizio.

«Questo non significa che l’amministrazione non debba garantire un servizio efficiente ed efficace. Abbiamo trovato una situazione drammatica, ma ho deciso di non parlare del passato e di non limitarmi ad attribuire responsabilità. Il lavoro del sindaco è risolvere i problemi».

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Cinquanta telecamere contro l’abbandono dei rifiuti

L’amministrazione comunale sta lavorando a un nuovo piano per la raccolta dei rifiuti, che sarà presentato nelle prossime settimane.

Nel frattempo partirà il sistema di videosorveglianza annunciato dal sindaco. Saranno installate 50 telecamere in diversi punti del territorio comunale.

«Le telecamere avranno il compito di immortalare i trasgressori. È inutile pulire se, dopo poche ore, qualcuno torna a sporcare e a conferire i rifiuti dove capita», ha spiegato Cannizzaro.

Il sindaco ha utilizzato parole molto dure nei confronti di chi continua ad abbandonare la spazzatura fuori dagli spazi e dagli orari consentiti.

«Questa è stata purtroppo un’abitudine del passato che vogliamo interrompere. Le regole d’ingaggio tra amministrazione comunale e cittadini sono cambiate».

Cannizzaro ha comunque sottolineato come la maggioranza dei reggini rispetti le regole e chieda una città più pulita.

«La maggioranza dei cittadini è composta da gente perbene che vuole vivere in un contesto civile. Esiste poi una piccolissima minoranza che continua a trasgredire. Faremo capire che le regole devono essere rispettate, perché rispettarle significa creare un beneficio per tutti».

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Una nuova isola ecologica per ogni circoscrizione

Tra gli obiettivi indicati dal sindaco c’è anche il potenziamento delle isole ecologiche presenti sul territorio.

Attualmente, secondo quanto evidenziato da Cannizzaro, la città dispone di una sola area nella quale i cittadini possono conferire gratuitamente alcune tipologie di rifiuti.

«Una sola isola ecologica a Reggio Calabria non basta. Nei prossimi anni vogliamo immaginarne almeno una per ogni circoscrizione», ha affermato.

Sul tema il primo cittadino ha chiesto anche la collaborazione delle forze di opposizione.

«Ho chiesto all’opposizione di lavorare insieme per risolvere il problema. Credo ci sia la disponibilità a collaborare anche per individuare le nuove isole ecologiche».

Il nuovo piano, ha aggiunto Cannizzaro, conterrà altre misure con un obiettivo preciso: «Ripristinare la normalità».

“Obiettivo decoro” per strade e quartieri

La strategia dell’amministrazione non riguarderà soltanto la raccolta della spazzatura. Cannizzaro ha parlato anche della pulizia delle strade, della rimozione delle erbacce e degli interventi nei quartieri.

«Normalizzare la città significa pulirla, raccogliere i rifiuti e intervenire sulle erbacce che crescono lungo le strade e nei quartieri».

Il Comune ha avviato un piano straordinario denominato “Obiettivo decoro”, destinato a interessare progressivamente l’intero territorio comunale.

«Ci sono strade e quartieri che non vengono puliti da dieci anni. Stiamo portando avanti un piano straordinario e, poco alla volta, puliremo tutta la città».

Il sindaco ha chiesto tempo, sottolineando l’estensione del territorio di Reggio Calabria.

«La città è lunga e larga. Ci vuole tempo, ma ce la faremo. Ce la faremo anche con l’aiuto dei cittadini».

Tari, Cannizzaro: ‘Nessun aumento’

Nel corso dell’intervento Cannizzaro si è soffermato anche sulle tariffe Tari, annunciando che non ci saranno aumenti per i cittadini. Il sindaco ha spiegato che il quadro economico ricevuto avrebbe potuto portare a un incremento della tassazione.

«L’impianto dell’equilibrio finanziario era soddisfacente, ma non consentiva di approvare le tariffe in quei termini perché avremmo dovuto aumentare le tasse».

Secondo Cannizzaro, nelle ultime settimane l’amministrazione ha avviato una serie di interlocuzioni istituzionali, anche con Arrical e con altri enti pubblici, per evitare nuovi costi a carico delle famiglie.

«Il lavoro silenzioso del sottoscritto, degli uffici e della squadra è servito a fare in modo che la tariffa non aumentasse nemmeno di un centesimo. E così è stato».

Una decisione che il sindaco ha definito il risultato di un lavoro portato avanti lontano dai riflettori.