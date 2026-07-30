Case della Comunità, Falcomatà: ‘Enorme bugia. Bovalino, cantiere concluso sulla carta e invece..’ – FOTO

Il consigliere regionale dem torna ad accendere i riflettori sulle case della comunità. In un post pubblicato sui social, Giuseppe Falcomatà mostra lo stato dell’arte della struttura di Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, denunciando “un’altra enorme bugia”.

“Sulla carta il cantiere è concluso, ultimato, realizzato. In realtà è un rudere diroccato e inutilizzabile. Esattamente come ho denunciato a Taurianova ed in tanti altri nostri comuni. Ecco come la Regione ha chiuso le rendicontazioni delle opere Pnrr sulla sanità. Con un incredibile imbroglio!”.

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Falcomatà prosegue:

“E quel che è peggio è che la Calabria è piena di situazioni del genere. Strutture sanitarie finite e operative sulla carta, ruderi diroccati nella realtà. Noi le segnaleremo tutte perchè credo che su questo disastro Occhiuto ci debba delle spiegazioni. Non a me. Alle famiglie di chi in Calabria muore perchè non può curarsi”.