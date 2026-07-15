Case della Comunità, Falcomatà: ‘A Taurianova cantiere spettrale’ – VIDEO

La denuncia del consigliere regionale dem: "Doveva essere attiva dall'1 luglio di quest'anno. Occhiuto ha dichiarato che i target PNRR sono stati rispettati"

L’ambizioso piano di riorganizzazione della sanità territoriale in Calabria, trainato dai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), rischia di scontrarsi con la realtà. Al centro della bufera finiscono le Case della Comunità, presidi che nelle intenzioni avrebbero dovuto decongestionare gli ospedali offrendo cure primarie e servizi di prossimità ai cittadini.

A sollevare forti dubbi sulla reale avanzata dei lavori è il consigliere regionale del Partito Democratico, Giuseppe Falcomatà, che punta i riflettori sulla struttura di Taurianova.

Case della Comunità di Taurianova: “Promesse contro realtà”

“Ricordate le case di comunità? Avremmo detto che saremmo andati a vedere se effettivamente quello che ha dichiarato il Presidente Occhiuto sul rispetto dei target previsti dal PNRR corrispondeva a realtà o meno. Ecco, questa che vedete è la casa di comunità di Taurianova. In teoria oggi dovrebbe essere conclusa, ci dovrebbero essere i medici, gli infermieri, i pazienti, i calabresi. Dovrebbero poter andare lì a prenotare una visita, a richiedere una prestazione sanitaria. Non ci sembra che questo sia possibile, atteso il carattere spettrale di questo che è ancora un cantiere e che invece doveva essere attivo dall’1 luglio di quest’anno”.

Il nodo dei target PNRR e il futuro della medicina territoriale

La critica mossa da Falcomatà tocca un nervo scoperto. Le Case della Comunità rappresentano il pilastro di un decreto ministeriale pensato per ridefinire la medicina territoriale. Tuttavia, il caso di Taurianova non sembra isolato: sono diverse le voci dell’opposizione e dei sindacati che denunciano ritardi generalizzati nella consegna dei lavori e, soprattutto, una cronica carenza di personale sanitario (medici di medicina generale, infermieri di famiglia, specialisti) indispensabile per far funzionare le strutture una volta completate.