Peperoncino di Calabria IGP, Gallo: ‘Il simbolo della nostra identità tutelato dall’Europa’

Il Peperoncino di Calabria è ufficialmente una Indicazione Geografica Protetta. Con il regolamento di esecuzione (Ue) 2026/1273 dell’11 giugno 2026, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione europea ha disposto l’iscrizione del Peperoncino di Calabria nel registro delle Indicazioni Geografiche dell’Unione, sancendo il riconoscimento definitivo di uno dei prodotti più identitari e rappresentativi della tradizione agricola e culturale calabrese.

Leggi anche

Il percorso verso il riconoscimento IGP

Si conclude così un percorso avviato nel 2022 dal Consorzio del Peperoncino di Calabria e sostenuto dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e da tutti gli attori della filiera produttiva. Un lavoro lungo e articolato, fondato su approfondimenti storici, geografici, scientifici ed economici che hanno consentito di dimostrare il profondo legame tra il prodotto e il territorio regionale.

“Il riconoscimento IGP – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo – rappresenta un passaggio strategico per la tutela del peperoncino calabrese dalle imitazioni e dagli utilizzi impropri della denominazione, garantendo ai consumatori l’autenticità del prodotto e offrendo nuove opportunità di crescita alle aziende agricole. L’intero territorio della Calabria è stato individuato come area di produzione, a testimonianza di una tradizione diffusa che da secoli caratterizza la cultura agroalimentare della regione. Il peperoncino, infatti, è un simbolo identitario che racconta storia, tradizioni, saperi contadini e appartenenza”.

Gallo: “Un traguardo storico per la Calabria”