Ballarino-Rizzetta: trattativa quasi senza più segreti. Ma sul tavolo del patron c’è un’altra proposta

Sulla trattativa tra la Reggina e Matt Rizzetta, ormai, sembra esserci ben poco di riservato. Il presidente del Campobasso, imprenditore italoamericano e intermediario dell’operazione, ha più volte richiamato l’esistenza di un patto di riservatezza. Eppure, giorno dopo giorno, lo sviluppo della vicenda è diventato sempre più pubblico.

Comunicati, post sui social, dichiarazioni e l’ultima intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud hanno di fatto aperto il sipario su una trattativa che, almeno nelle intenzioni iniziali, avrebbe dovuto muoversi lontano dai riflettori. Rizzetta ha parlato quasi di tutto. Del progetto, degli obiettivi, delle prospettive, dei possibili scenari futuri. A trecentosessanta gradi.

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Cifre non ufficiali, ma qualcosa filtra

Le cifre dell’operazione non sono state ufficializzate e su questo bisogna dirlo, il patto di riservatezza tiene, può ritenersi questo l’unico punto che resta formalmente coperto. Ma, come spesso accade in queste situazioni, da giorni circolano indiscrezioni. Numeri, ipotesi, condizioni, possibili formule. Nulla di confermato in via ufficiale, ma abbastanza per far capire che la partita è entrata in una fase delicata. E permetteteci su questo di non andare oltre proprio perchè si tratta di indiscrezioni. E ufficialmente, al momento, la trattativa aperta resta una sola. Quella che passa da Matt Rizzetta.

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Anche una proposta locale

Secondo quanto ci risulta, però, quella con l’imprenditore italoamericano non sarebbe l’unica proposta arrivata sul tavolo del patron Ballarino. Ne esiste almeno un’altra, presentata attraverso uno studio legale reggino in rappresentanza di un gruppo di imprenditori locali. Una pista che, al momento, non risulta però essere entrata nel vivo. Non ci sarebbero dialoghi avviati. A meno che, in questo caso, il patto di riservatezza non sia davvero assoluto. Resta quindi una domanda: perché non approfondire anche questa possibilità?

Difficile dare una risposta. Potrebbe trattarsi di una proposta non ritenuta prioritaria. Oppure di un’ipotesi che, per ragioni ancora non note, non si intende prendere in considerazione.

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Il tempo corre

Il problema, però, è sempre lo stesso: il tempo. La stagione va programmata. Le altre società si stanno già muovendo. Direttori sportivi, allenatori, calciatori e strategie di mercato iniziano a prendere forma altrove, mentre in casa amaranto tutto resta legato alla definizione del futuro societario. La trattativa con Rizzetta va avanti, ma non è ancora chiusa. L’altra proposta resta sullo sfondo. Ballarino, intanto, deve decidere quale strada percorrere. Tutto viene rimandato alla prossima settimana. Ancora una volta.