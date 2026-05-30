Baldino (M5S): ‘Busitalia investe 44 milioni ma alla Calabria lascia tagli, coincidenze e isolamento’

“Busitalia Rail Service, Gruppo FS, annuncia 44 milioni di euro per l’acquisto di 111 nuovi autobus e un piano strategico per rafforzare la mobilità nel Mezzogiorno. Nel frattempo però sospende le navette, inibisce le prenotazioni e interrompe dal 30 maggio, in attesa della loro soppressione, i collegamenti diretti verso Milano, Verona, Genova, Torino e Bologna.

Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Salvini dovrebbe spiegare come si conciliano queste due cose. Ironia della sorte, poi, a guidare l’ultimo autobus oggi da Crotone verso Milano è Elda Renna: unica autista donna della Simet che dopo il benservito ricevuto dalla sua società insieme a 40 colleghi ha unito con successo il gruppo di licenziati per vedere riconosciuto quel diritto al lavoro strappato ingiustamente.

La denuncia della Vicepresidente M5S

La situazione è paradossale. A marzo 2025 Busitalia acquisisce il ramo gomma di SIMET, storica azienda calabrese di trasporto passeggeri, presentando l’operazione come strategica per potenziare i servizi nel Sud. A giugno dello stesso anno annuncia l’acquisto di 111 nuovi mezzi.

Ma contemporaneamente depotenzia i collegamenti diretti con il Nord, trasformando Roma Tiburtina nell’unico nodo di interscambio per chi dalla Calabria vuole raggiungere il resto d’Italia. Tradotto: per raggiungere il Nord Italia i calabresi dovranno affrontare viaggi più lunghi, più frammentati, più costosi e più complicati”.

È quanto denuncia in una nota la Vicepresidente M5S Vittoria Baldino che ha presentato un’interrogazione ai Ministri delle Infrastrutture e dell’Economia sulla gestione dei servizi di Busitalia Rail Service in Calabria.

Le criticità sul personale

“Dalla documentazione sindacale emergono inoltre criticità nella gestione del personale e nell’organizzazione dei turni di lavoro, con segnalazioni relative a possibili disparità di trattamento tra lavoratori. Un quadro che rende ancora più preoccupante la gestione complessiva del servizio.

Il rischio di marginalizzazione della Calabria

Altri operatori hanno già sperimentato strategie basate sul ridimensionamento delle tratte a lunga percorrenza e hanno dovuto fare marcia indietro perché si sono rivelate inefficaci. Evidentemente qualcuno continua a considerare la Calabria un territorio dove sperimentare tagli e riduzioni dei servizi senza preoccuparsi delle conseguenze sociali ed economiche”, prosegue Baldino.

La richiesta al ministro Salvini

“Il ministro Salvini ora chiarisca quanti collegamenti diretti siano stati soppressi negli ultimi due anni da e per la Calabria, quanti dei nuovi autobus saranno realmente destinati alla Calabria e quali iniziative il governo intenda adottare per evitare un ulteriore processo di marginalizzazione infrastrutturale della regione”, conclude Baldino.