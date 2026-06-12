Punta Pellaro, Cannizzaro: ‘Riparato il guasto al depuratore. Restituiremo alla città un mare balneabile dopo 12 anni’

Una risposta immediata a un problema storico che rischiava di compromettere l’inizio della stagione estiva. Questo pomeriggio il Sindaco Cannizzaro ha effettuato un sopralluogo d’urgenza nell’area della Fiumarella, una zona da giorni al centro delle preoccupazioni dei residenti.

L’intervento si è reso necessario a seguito delle accorate segnalazioni arrivate da centinaia di cittadini, dalle associazioni del territorio e, in prima linea, dal Presidente della Circoscrizione, Giuseppe Cantarella, che avevano evidenziato il drastico peggioramento della situazione nell’ultima settimana.

Leggi anche

L’intervento d’urgenza: stop alle acque nere

Il problema, definito dallo stesso primo cittadino come “storico e atavico”, ha subìto un’impennata critica nei giorni scorsi a causa di un grave blocco tecnico all’impianto di depurazione, che ha provocato un importante sversamento di acque nere.

La macchina comunale si è attivata immediatamente per correre ai ripari. Il Sindaco ha voluto riassumere così le decisioni prese nelle ultime ore:

“Ho riunito d’urgenza gli uffici e ho incaricato anche ad interim un dirigente affinché si occupasse specificamente della questione, velocizzando al massimo tutti gli iter amministrativi. Grazie a questo sforzo, abbiamo bloccato l’erogazione delle acque nere e abbiamo risolto il problema del depuratore.

Ci vorrà ancora qualche giorno affinché l’impianto entri pienamente a regime”.

Parallelamente, il Sindaco ha chiesto la rimozione totale di alcuni tubi che deturpano l’area da tantissimi anni e che “non hanno ormai più alcuna ragione di esistere”.

Obiettivo balneabilità: via il divieto dopo 12 anni

La vera notizia che i cittadini aspettavano riguarda però il futuro del litorale. Se l’emergenza ambientale è stata arginata, l’obiettivo adesso è il rilancio turistico e la restituzione della spiaggia alla comunità.

I prossimi passi della task force comunale sono già tracciati:

Campionamenti e analisi: nei prossimi giorni i tecnici Arpacal si recheranno sul posto per prelevare i campioni d’acqua e analizzarli.

nei prossimi giorni i tecnici Arpacal si recheranno sul posto per prelevare i campioni d’acqua e analizzarli. Valutazione normativa: verranno vagliati tutti i parametri di legge per garantire la totale sicurezza della salute pubblica.

verranno vagliati tutti i parametri di legge per garantire la totale sicurezza della salute pubblica. Revoca dell’ordinanza: qualora l’esito delle analisi dovesse essere positivo, si procederà all’atto più atteso.