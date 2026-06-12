Maltempo in Calabria, Ferro: ‘Grazie al Ministro Lollobrigida per il riconoscimento dello stato di eccezionalità’

“Il riconoscimento del carattere di eccezionalità degli eventi meteorologici che hanno colpito la Calabria tra gennaio e febbraio e la conseguente attivazione degli interventi del Fondo di solidarietà nazionale rappresentano una risposta concreta e tempestiva del Governo Meloni a sostegno delle imprese agricole e delle comunità duramente colpite dal maltempo. Ringrazio il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, per l’attenzione dimostrata ancora una volta nei confronti della Calabria e per aver accolto la richiesta avanzata dalla Regione dopo un importante lavoro istruttorio da parte dell’assessorato all’Agricoltura, consentendo l’accesso alle misure compensative.

Si tratta di un provvedimento di grande rilevanza che interessa tutti i 404 Comuni calabresi: 80 in provincia di Catanzaro, 150 in provincia di Cosenza, 27 in provincia di Crotone, 50 in provincia di Vibo Valentia e 97 nella Città Metropolitana di Reggio Calabria. Un intervento che consentirà di sostenere le aziende agricole che hanno subito danni alle produzioni e alle strutture aziendali”.

È quanto dichiara l’on. Wanda Ferro (FDI), sottosegretario all’Interno.