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Reggina, l’intervista a Matt Rizzetta. Il punto sulla trattativa, gli obiettivi, le scelte

"Non verrei certo a Reggio Calabria per partecipare"

30 Maggio 2026 - 09:24 | Redazione

Matt Rizzetta

Dopo la breve dichiarazione rilasciata dall’imprenditore italoamericano Matt Rizzetta a CityNow, oggi su Gazzetta del Sud troviamo una lunga intervista con qualche dettaglio in più: “Ci sono vincoli di riservatezza che vanno rispettati, ma le negoziazioni sembrano essere a buon punto e le intenzioni tra le parti appaiono ormai allineate. Nei prossimi giorni lavoreremo a un preaccordo, cui seguiranno la fase di due diligence, il passaggio notarile e la possibilità di chiusura dell’operazione in tempi rapidi.

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Resta comunque massima prudenza: mancano ancora alcuni dettagli da definire e proprio per questo non voglio creare aspettative o promettere nulla prima della conclusione definitiva. La Reggina per storia, tradizione e passione della sua tifoseria, è sempre stata una delle pochissime squadre che avrei preso in considerazione. Qualora l’acquisizione dovesse andare a buon fine, l’obiettivo sarebbe quello di restituire dignità calcistica in una città che considero tra le più belle e passionali d’Italia.

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Posso rivelare di avere avviato tanti contatti e che la scelta dei collaboratori non dipenderà soltanto dalle capacità tecniche. Per me saranno fondamentali soprattutto fame, ambizione e la volontà di riportare dignità calcistica e una cultura vincente in una piazza importante come quella reggina. Serie B in due anni? Non sono una persona che ama fare proclami, ma allo stesso tempo non verrei certo a Reggio Calabria per partecipare. Parliamo di una società di primissimo livello che per storia, passione e potenzialità può ambire a palcoscenici prestigiosi. Vorrei costruire un percorso ambizioso e sostenibile, senza comunque promettere cose fuori luogo. Modelli come Napoli e Atalanta raappresentano esempi virtuosi da imitare”.

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