Un reggino sul palco del Jova Summer Party 2026

Cresce l’attesa per il Jova Summer Party 2026, che il 22 agosto farà tappa a Catanzaro, al Calabria Music Arena. Una delle date più attese dell’estate calabrese, con Jovanotti pronto a trasformare il live in una grande festa collettiva fatta di musica, contaminazioni e partecipazione.

La line up ufficiale comprende Federico Scavo, Molella, Chiello, Ghetto Kumbe, Francesco Giannini, Maddalena e altri ospiti a sorpresa.

Tra i nomi annunciati c’è anche Davide Ambrogio, giovane artista reggino originario di Cataforio. Una presenza che porta sul palco del Jova Summer Party un pezzo di Aspromonte, di memoria, di radici e di ricerca musicale.

Cantautore e polistrumentista, Ambrogio lavora da anni su un linguaggio sonoro che unisce tradizione orale, voce, rito e contemporaneità. La sua musica nasce da frequenze antiche, ma non resta chiusa nel passato. Guarda avanti, sperimenta, mescola memoria arcaica e visione moderna. Una cifra artistica che lo rende una delle voci più interessanti della nuova scena musicale calabrese.

Dal pomeriggio, il pubblico del Calabria Music Arena potrà vivere un percorso musicale ampio e trasversale. Federico Scavo aprirà la serata con alcune delle sue hit più note e accompagnerà Lorenzo sul palco. Poi spazio a sonorità diverse: dall’elettronica al pop, passando per linguaggi più sperimentali e identitari.

La presenza di Ambrogio assume un valore particolare per Reggio Calabria. Da Cataforio al palco di Jovanotti, il suo percorso racconta una Calabria che non rinuncia alle proprie radici, ma le porta dentro contesti nuovi, nazionali, popolari. Non come folklore, ma come materia viva.

Il Jova Summer Party 2026 si conferma così più di un concerto. È un’esperienza collettiva, costruita intorno all’incontro tra artisti, pubblico e territori. E nella tappa calabrese del 22 agosto, insieme all’energia di Jovanotti, ci sarà anche la voce profonda e contemporanea di un artista reggino.