Volley, Puliservice Federica Perri: ‘Oggi al PalaCsi per la finale decisiva’

La posta in palio è altissima. Sabato alle 19, al PalaCsi di Gallina, la Puliservice Reggio Calabria scenderà in campo per l’atto finale dei playoff: gara 3, quella che vale la promozione in serie B2. Di fronte, una temibile Pallavolo Rossano,già campionessa di Coppa Calabria, pronta a giocarsi il tutto per tutto. A presentare la sfida è uno dei simboli assoluti del club, la pallavolista,nonchè vicecapitano del club, Federica Perri, che analizza il momento e lancia un accorato appello ai tifosi.

Dopo il successo in gara 1 e la battuta d’arresto in trasferta, la squadra si è rimessa subito al lavoro. Le parole di Perri partono proprio dagli errori commessi nell’ultimo match: “Stiamo bene, stiamo lavorando proprio su ciò che è mancato in gara 2. Dati alla mano, siamo state poco incisive in attacco, cosa che invece eravamo riuscite a fare bene in gara 1. Il fattore campo ha determinato molto in questo aspetto. Stiamo sistemando anche la battuta: ne abbiamo sbagliate tante. Così come muro e difesa. Ma c’è grande carica per questa finale”.

Federica Perri tiene però a fare un passo indietro per ringraziare il pubblico che non ha mollato: “Sono contentissima di tutte le persone che sono venute a seguirci sabato scorso a Rossano. Non ci aspettavamo di riempire un pullman e di avere tutto quel pubblico lì a tifare per noi, nonostante le quasi tre ore di viaggio”. Un affetto ricambiato con un invito a trasformare il PalaCsi in una bolgia: “Ora mi aspetto di vedere il palazzetto strapieno. Siamo felici di essere riuscite a portare tanti appassionati a questo sport e a questa squadra”.

Il pensiero va infine alla gara decisiva. Perri non ha dubbi: sarà una battaglia. “Mi aspetto una partita molto combattuta, forse più di gara 1 e più di gara 2 – avverte – Perché sarà in ballo la vittoria finale. Nessuna delle due squadre potrà sbagliare, cosa che invece in qualche modo si poteva fare nelle prime due gare. Sarà una partita sul filo del rasoio: vincerà chi sbaglierà meno”.

L’appuntamento è per sabato alle 19 a Gallina. Un’intera città è pronta a spingere la Puliservice verso il sogno B2.