Cessione Reggina: le dichiarazioni di Rizzetta sul closing e la scelta dei dirigenti

In altra pagina del nostro giornale abbiamo riportato buona parte della lunga intervista rilasciata da Matt Rizzetta a Gazzetta del Sud. Di seguito i passaggi sul closing e i collaboratori: “Con programmazione, ambizione e investimenti mirati, credo che la Reggina possa diventare un modello virtuoso e un vero punto di riferimento del calcio meridionale, capace di competere e farsi apprezzare anche a livello nazionale.

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La conferma di qualche dirigente e dei dipendenti? Credo sia prematuro parlarne. In ogni caso l’intenzione sarà costruire uno staff solido, composto da persone che condividano la mia stessa passione. Con la trattativa si sta procedendo secondo i piani: il closing, salvo sorprese, dovrebbe avvenire tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Sul ruolo che occuperò nella compagine amaranto ne stiamo parlando all’interno del mio grupppo. E’ una situazione complessa anche per via degli altri impegni che sto portando avanti. Sicuramente diventare proprietario della Reggina avrebbe un peso enorme per me e rappresenterebbe un sogno sotto ogni aspetto, ma ci sono valutazioni da fare. In ogni caso siamo in una fase di pre-chiusura e non c’è ancora alcuna ufficialità”.