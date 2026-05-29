Reggina: il pensiero di Lillo Foti su Ballarino e sulle proposte dei reggini e di Rizzetta

Sull’attuale momento della Reggina, la proprietà di adesso, il futuro e poi il passaggio sul presidente della Fifa Gianni Infantino. Questi gli argomenti che sono stati discussi su Tris Tv con Lillo Foti: “Vedere la Reggina in una categoria non consona alle aspettative, provoca dolore. Non conosco l’attuale azionista di maggioranza, ho conosciuto invece il presidente, persona molto a modo. Credo ci debba essere sensibilità da parte loro, mettersi da parte e trovare soluzioni che possano ridare slancio. I presidenti passano, come sono passato io, ma la Reggina appartiene alla città”.

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“Ultimamente abbiamo avuto esperienze con soggetti venuti da fuor e non credo abbiano sortito effetti positivi. Bisogna conoscere il territorio ed inserirsi nell’ambiente. Per la Reggina, la Serie D dovrebbe rappresentare solo un passaggio. L’attuale proprietà in tre anni, non ha ottenuto i risultati sperati. Credo ci sia stata molta sufficienza e molta superficialità. Gli accostamenti con Matt Rizzetta? Non ne sono a conoscenza. Passa tutto dalle persone che vengono messe all’interno della società. Se ci sono delle professionalità, vuol dire che il progetto è serio”.

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Sull’interesse degli imprenditori locali: “So, per sentito dire, che c’è stata qualche avance. Che però ha trovato difficoltà nel portare avanti il discorso. C’è una esigenza, da parte dell’attuale proprietà, di raggiungere il massimo dell’obiettivo economico. Al patron Ballarino dico che mantenere questa posizione, dopo di un percorso triennale per niente positivo, significa tenere in scacco la società. Da parte sua, serve l’intenzione di chiudere il percorso a Reggio Calabria, cercando di trovare una soluzione per affidare la squadra a persone che siano all’altezza”.