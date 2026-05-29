Finale play off, Monza-Catanzaro: dove vedere la partita anche in chiaro

Venezia e Frosinone hanno già staccato il pass per la prossima Serie A al termine della regular season. Per completare il quadro manca soltanto l’ultimo verdetto, atteso questa sera al termine della finale di ritorno dei playoff tra Monza e Catanzaro.

I brianzoli partono con un vantaggio importante grazie al successo per 2-0 conquistato al “Ceravolo” nella gara d’andata, decisa dalle reti di Hernani e Caso nel finale di partita.

All’U-Power Stadium la squadra guidata da Paolo Bianco avrà a disposizione due risultati su tre per centrare il ritorno nella massima serie. Per il Catanzaro, invece, servirà una vera impresa: i giallorossi dovranno vincere con almeno tre gol di scarto per ribaltare il risultato dell’andata e conquistare la promozione. Un successo con due reti di margine non sarebbe sufficiente.

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20. Una sfida che vale un’intera stagione. Il match si potrà vedere su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Tv8.