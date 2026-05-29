Occhiuto annuncia nuovi voli Wizz Air da e per la Calabria: ‘Sono felicissimo’ – VIDEO

Nuovo annuncio sui collegamenti aerei per la Calabria. Pochi minuti fa il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha comunicato sui social l’arrivo di altri due voli Wizz Air da e per Lamezia Terme.

Una novità che riguarda la tratta Roma-Lamezia Terme, con collegamenti quotidiani in partenza da ottobre.

L’annuncio di Occhiuto

Il governatore ha spiegato di aver appena concluso un confronto con l’amministratore delegato della compagnia:

«Ho appena finito di parlare con l’amministratore delegato di Wizz Air. Ci saranno altri due voli da ottobre. Ogni giorno da Roma a Lamezia Terme, andata e ritorno, per collegare sempre di più la Calabria al resto d’Italia e d’Europa. Sono felicissimo».

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Calabria sempre più connessa

L’annuncio arriva in una fase di forte movimento per gli aeroporti calabresi. Dopo le nuove rotte Ryanair su Reggio Calabria e Crotone, anche Lamezia Terme rafforza il proprio ruolo di scalo centrale della regione.

Il nuovo collegamento quotidiano con Roma aumenta le possibilità di viaggio per residenti, studenti, lavoratori e turisti. Una tratta strategica, perché consente alla Calabria di agganciarsi meglio non solo alla Capitale, ma anche al sistema di connessioni nazionali e internazionali.