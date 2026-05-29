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Occhiuto annuncia nuovi voli Wizz Air da e per la Calabria: ‘Sono felicissimo’ – VIDEO

Obiettivo: "Collegare sempre di più la Calabria al resto d'Italia e d'Europa" le parole del Presidente

29 Maggio 2026 - 15:51 | di Redazione

occhiuto wizzair

Nuovo annuncio sui collegamenti aerei per la Calabria. Pochi minuti fa il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha comunicato sui social l’arrivo di altri due voli Wizz Air da e per Lamezia Terme.

Una novità che riguarda la tratta Roma-Lamezia Terme, con collegamenti quotidiani in partenza da ottobre.

L’annuncio di Occhiuto

Il governatore ha spiegato di aver appena concluso un confronto con l’amministratore delegato della compagnia:

«Ho appena finito di parlare con l’amministratore delegato di Wizz Air. Ci saranno altri due voli da ottobre. Ogni giorno da Roma a Lamezia Terme, andata e ritorno, per collegare sempre di più la Calabria al resto d’Italia e d’Europa. Sono felicissimo».

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Calabria sempre più connessa

L’annuncio arriva in una fase di forte movimento per gli aeroporti calabresi. Dopo le nuove rotte Ryanair su Reggio Calabria e Crotone, anche Lamezia Terme rafforza il proprio ruolo di scalo centrale della regione.

Il nuovo collegamento quotidiano con Roma aumenta le possibilità di viaggio per residenti, studenti, lavoratori e turisti. Una tratta strategica, perché consente alla Calabria di agganciarsi meglio non solo alla Capitale, ma anche al sistema di connessioni nazionali e internazionali.

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Roberto OcchiutoCalabria Turismo

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