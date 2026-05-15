Bergamo ‘chiama’ Reggio: volo giornaliero per l’inverno 2026/27

Quella che fino a pochi mesi fa era poco più di una suggestione, oggi diventa realtà. Ryanair ha ufficialmente aggiunto il collegamento diretto tra Reggio Calabria e Bergamo nella programmazione invernale 2026/2027, consolidando una delle novità più significative per l’aeroporto dello Stretto.

I voli saranno prenotabili a partire dal 25 ottobre 2026 fino al 27 marzo 2027, con frequenza giornaliera.

Una scelta che certifica il successo della tratta e racconta, ancora una volta, come il Tito Minniti stia vivendo una fase di rilancio, impensabile fino a qualche anno fa.

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Volo Bergamo-Reggio: dall’appello di Sanga all’ok di Wilson

Per capire il peso di questa novità bisogna tornare indietro di qualche mese. A novembre 2025, durante la conferenza Ryanair all’Aircraft Engineering Academy di Bergamo, il presidente di SACBO Giovanni Sanga lanciò pubblicamente l’idea direttamente al CEO del vettore low cost, Eddie Wilson.

“Abbiamo un volo al giorno su Crotone, due o tre su Lamezia a seconda del giorno. Ora speriamo ci sia la possibilità di avere anche un diretto su Reggio Calabria. È una terra straordinaria, piena di storia, cultura, turismo. Un territorio ancora da scoprire”.

Una richiesta chiara, quasi un appello a collegare le due città, nonostante il volo diretto già presente su Milano Malpensa. La risposta di Wilson arrivò subito, con parole che allora lasciavano spazio all’ottimismo ma senza certezze: “Perché no?”

Una frase breve, ma sufficiente per accendere le speranze di chi da tempo chiedeva e sperava in questo collegamento.

La fase test: primavera 2026

Il primo passo concreto è arrivato pochi mesi dopo.

Dal 31 marzo al 9 maggio 2026, infatti, la compagnia aerea irlandese ha inserito la tratta in “modalità sperimentale”, rendendo prenotabili i voli tra Reggio e Bergamo a causa di un taglio dei voli da Malpensa, per lavori ad una delle piste. Una sorta di banco di prova per misurare risposta del mercato e sostenibilità operativa.

I numeri, evidentemente, hanno confermato la fattibilità.

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Bergamo-Reggio entra stabilmente nella winter season

Con l’inserimento nella winter season 2026/2027, la tratta cambia completamente dimensione.

Non più pochi collegamenti settimanali o una finestra limitata, ma un volo quotidiano tra Reggio Calabria e uno degli aeroporti più strategici del Nord Italia, Orio al Serio.

Il Tito Minniti, che fino a pochi anni fa viveva una fase di forte incertezza oggi amplia collegamenti e consolida tratte. Ed il volo con Bergamo è solo uno dei segni più evidenti di questo cambio di passo.