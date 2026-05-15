Cessione Reggina, Rizzetta: ‘Valuterei solo alle giuste condizioni, ma…’

Reggina, il tema è sempre quello riguardante la cessione del club. In questi giorni si è parlato molto di trattative avviate, proposte arrivate, altre non prese in considerazione. Nelle scorse settimane abbiamo intervistato Matt Rizzetta il quale ci aveva confermato l’interessamento di un fondo ma allo stesso tempo anche il suo disimpegno, essendo pienamente coinvolto con un’altra squadra di calcio, il Campobasso: “No, non sono coinvolto ma spero che troviate una bella soluzione. Ve lo meritate come piazza e come tifoseria“. Con l’eliminazione dai play off della compagine molisana, CityNow ha nuovamente contattato l’imprenditore italo-americano per provare a saperne qualcosa in più.

Nelle settimane scorse si era parlato di un fondo americano interessato all’acquisizione della Reggina attraverso la sua figura. Oggi si legge di uno stop. Possiamo dire che in questo momento non ci sono le condizioni per finalizzare un accordo?

“Ci sono patti di riservatezza da rispettare, ma posso dire che c’è stato un fondo, con cui ho un ottimo rapporto, che mi ha contattato per sondare il mio interesse rispetto a un potenziale progetto legato alla Reggina”.

A prescindere da un’eventuale riapertura dei dialoghi, quali sono i motivi che hanno spinto questo fondo americano ad attenzionare la Reggina? Il prestigio, la piazza, la storia del club?

“Volevano più o meno replicare alcuni progetti avviati negli ultimi anni nel Sud Italia, come Palermo, Catania, Bari e altri. Poi, visto il nostro rapporto, avrebbero voluto che io facessi parte del progetto sia a livello economico, ma soprattutto operativo, con il ruolo di presidente”.

Un suo disimpegno coinciderebbe anche con il disimpegno del fondo? Ci sono ancora possibilità che in futuro si possa aprire una trattativa?

“Reggio Calabria è una delle pochissime piazze che valuterei, ma solo alle giuste condizioni. In questo momento queste condizioni non ci sono. Non voglio entrare nel merito, proprio perché ci sono patti di riservatezza. Ho tantissimo rispetto per la Reggina, la mia situazione purtroppo è complessa e non sono una persona che vuole illudere nessuno”.