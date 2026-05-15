Playoff, Gara 1 è neroarancio: la Redel piega Barcellona con una prova corale

Ritmi altissimi e clima playoff al Palacalafiore per una serie che promette spettacolo e scintille ad ogni possesso. Laganà MVP della serata

La Redel Viola porta a casa gara 1 contro il Basket Barcellona, in una serie che promette spettacolo e agonismo, come si addice ai play-off, tra due squadre ambiziose e con l’obiettivo di tornare nel basket che conta, come la loro storia esigerebbe.

I neroarancio, forti del sostegno del pubblico di casa in un palacalafiore bollente grazie anche alla corposa presenza dei fedelissimi tifosi barcelonesi, hanno la meglio sui siciliani grazie anche alle risorse di una panchina lunga che con i vari Fiusco, Clark e Laquintana porta sempre con sé un bagaglio di energia e punti preziosi che quest’anno hanno fatto spesso e volentieri la differenza sul parquet.

La partita

Gara subito ad elevati ritmi ed atmosfera playoff al Palacalafiore, grazie anche a una nutrita rappresentanza dei tifosi siciliani. Le squadre sono disposte sul parquet con la difesa a uomo, e parte subito forte la Viola con un parziale di 10-3 grazie al lavoro di Marini, Maresca e Fiusco, con Fernandez a dirigere magistralmente le manovre neroarancio. Ma Barcellona con Malkic e Fraga non è da meno e resta in gara nonostante l’avvio a mille all’ora dei padroni di casa.

Coach Barrocci chiama timeout per interrompere il momento positivo dei neroarancio che con un Maresca in gran spolvero raggiunge subito il vantaggio in doppia cifra, 21-8.

Cadeo sfrutta il momento e ruota i giocatori in campo con l’ingresso di Clark, Laquintana e Marangon per mantenere alti i ritmi del gioco neroarancio, aguzzoli e okereke segnano punti Preziosi per mantenere Barcellona in gara il primo quarto si chiude sul 24 a 15.

Inizia la seconda frazione e Barcellona con Okereke e Malkic ritorna sotto nel punteggio sul 24-22.

La gara è ancora più aperta e accesa, Galipò viene dimenticato dalla difesa reggina e segna l’aggancio sul 28-28. Si gioca in spazi ridotti ed ogni centimetro guadagnato sull’avversario è una conquista di muscoli e concentrazione. Una magia di capitan Fernandez riporta i neroarancio sul +5, ma la difesa neroarancio dimentica ancora Galipò che segna dalla lunga e in penetrazione. Lo scontro tra Fernandez e Fraga è avvincente e spettacolare, si va al riposo lungo sul 46-41.

Al rientro dagli spogliatoi la gara resta combattuta ed equilibrata, fisica ma ricca di giocate spettacolari. Una di queste è del solito Fraga (top scorer della gara con 18 punti) che realizza la bomba del pareggio la Viola con l’ottimo Laganà (MVP della serata con 17 punti, 10 rimbalzi, 4 assist e 32 di valutazione) rimette il muso avanti. Marini lotta in anticipo in difesa ma commette il quarto fallo e torna in panchina.

È Clark con due bombe consecutive a concretizzare la manovra e d il giro palla neroarancio, riportando avanti la Viola con un break importantissimo sul +9, 59-50. La frazione si chiude con la Viola con il vantaggio nuovamente in doppia cifra, 61-51.

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L’ultima frazione inizia con il botta e risposta dalla lunga distanza tra Fiusco (13 punti per lui stasera) e Malkic. Barcellona vuole rimanere aggrappata alla partita, ma Laquintana e Clark ancora da tre interrompono il tentativo di rimonta dei siciliani con il break del +12, 72-60. Il Palacalafiore si infiamma per gli ultimi minuti di gara, Sebastianelli prova a tenere accese le speranze dei Peloritani con una bella transizione, Malkic (12 pt) continua a segnare da tre ma la Viola con esperienza e sangue freddo gestisce cronometro e punteggio. Gara 1 è dei neroarancio, finisce 76-68.

Ora a testa a gara due, domenica al PalaAlberti dove, c’è da scommetterci, Lautaro Fraga e compagni faranno il possibile per rimanere agganciati ai play-off e rovesciare il risultato della serie.