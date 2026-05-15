Reggio, avviso di Sorical: possibili disservizi idrici in zona sud
A causa del fermo di un impianto, i tecnici sono sul posto per effettuare le verifiche e ripristinare il regolare funzionamento
15 Maggio 2026 - 08:17 | Comunicato stampa
Si informa la cittadinanza che, a causa di un fermo dell’impianto dei pozzi di Sant’Agata a servizio della zona di San Sperato, si potrebbero verificare disservizi nell’erogazione idrica.
I tecnici sono già sul posto per effettuare le verifiche e ripristinare il regolare funzionamento dell’impianto nel più breve tempo possibile.
Possibili cali di pressione e zone interessate
Attualmente il serbatoio di San Sperato registra un livello basso, pertanto potrebbero verificarsi riduzioni di pressione o temporanee mancanze d’acqua nelle zone di:
- San Sperato
- Modena
- San Giorgio
Seguiranno aggiornamenti.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie