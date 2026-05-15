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Reggio, avviso di Sorical: possibili disservizi idrici in zona sud

A causa del fermo di un impianto, i tecnici sono sul posto per effettuare le verifiche e ripristinare il regolare funzionamento

15 Maggio 2026 - 08:17 | Comunicato stampa

Idrici Serbatoio Alfieri 1

Si informa la cittadinanza che, a causa di un fermo dell’impianto dei pozzi di Sant’Agata a servizio della zona di San Sperato, si potrebbero verificare disservizi nell’erogazione idrica.

I tecnici sono già sul posto per effettuare le verifiche e ripristinare il regolare funzionamento dell’impianto nel più breve tempo possibile.

Possibili cali di pressione e zone interessate

Attualmente il serbatoio di San Sperato registra un livello basso, pertanto potrebbero verificarsi riduzioni di pressione o temporanee mancanze d’acqua nelle zone di:

  • San Sperato
  • Modena
  • San Giorgio

Seguiranno aggiornamenti.

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