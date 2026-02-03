Bergamo ‘chiama’ Reggio, nuovo volo Ryanair: aperte le prenotazioni

A novembre 2025, durante una conferenza stampa a Bergamo, Eddie Wilson, CEO di Ryanair, aveva risposto con un “Perché no?” alla proposta del presidente di SACBO, Giovanni Sanga, di un volo diretto tra Bergamo e Reggio Calabria.

“Abbiamo un volo al giorno su Crotone, due o tre su Lamezia a seconda del giorno. Ora speriamo che con Wilson ci sia la possibilità di avere anche un diretto su Reggio Calabria. È una terra straordinaria, piena di storia, cultura, turismo. Un territorio ancora da scoprire, dalle montagne al mare. Sarebbe un’opportunità enorme per la Lombardia e per tutto il Nord Italia”.

Ora, a inizio 2026, così come anticipato da CityNow, quella risposta è diventata realtà. Anche se si attende l‘ufficialità da parte della compagnia aerea irlandese, per capire meglio le modalità.

Si tratta di tre voli settimanali da Bergamo a Reggio Calabria e viceversa, a partire dal 31 marzo:

Voli da Bergamo a Reggio Calabria : Due voli il martedì (uno al mattino e uno nel tardo pomeriggio) Un volo il sabato nel tardo pomeriggio

: Voli da Reggio Calabria a Bergamo : Due voli il martedì (uno al mattino e uno la sera) Un volo il sabato la sera

Questi voli sono attualmente prenotabili fino al 9 maggio, ma non è ancora possibile prenotare oltre quella data. Questo lascia aperta la domanda su quanto sarà duratura la rotta e se, a seguito della risposta positiva, Ryanair deciderà di estendere la disponibilità a lungo termine.

Il nodo su Milano Malpensa

Resta da capire se il lancio di questa nuova rotta Reggio Calabria–Bergamo influirà su altri collegamenti già in essere. In particolare, i voli pomeridiani Milano Malpensa–Reggio Calabria, nei giorni di martedì e sabato, il volo pomeridiano non è più disponibile. Questo porta a pensare che le tratte siano state “sacrificate” in favore dell’avvio del volo per Bergamo.

Il nuovo collegamento diretto, comunque, apre scenari interessanti, sia dal punto di vista economico che turistico. Ed è destinato anche a favorire i calabresi fuorisede.