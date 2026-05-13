Reggio, AGEDI ODV a Gambarie: tre giorni tra natura, famiglie e inclusione

Un’esperienza vissuta all'insegna dell'inclusione e della bellezza, con tappe che hanno rigenerato tutti

Nel mese di Maggio il cuore dell’AGEDI ODV ha battuto forte tra le vette dell’Aspromonte. Tre giorni di condivisione, sorrisi e pura spensieratezza ai quali hanno partecipato i nostri ragazzi e le loro famiglie nella splendida cornice di Gambarie, trasformata in un luogo dove i limiti sfumano e l’amicizia diventa protagonista.

Tre giorni nel cuore dell’Aspromonte

Un’esperienza vissuta all’insegna dell’inclusione e della bellezza, con tappe che hanno rigenerato tutti:

Il Bosco delle Fate: Immersi nella natura più dolce, per respirare aria pura e sognare tra gli alberi secolari.

Piscina riscaldata dell’Hotel Miramonti: Un tuffo nel relax che ha regalato momenti di grande divertimento e benessere.

Laghetto Rumia: Una sosta di pace specchiata nell’acqua, ideale per godersi lo stare insieme lontano dalla routine.

Ma la vera magia è scoppiata al tramonto. Grazie alla disponibilità dell’albergo e all’energia inesauribile dei nostri super volontari, le serate si sono accese di note e divertimento.

Il ruolo dei volontari

Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile, infatti, senza l’instancabile energia dei nostri volontari. Con una dedizione che va oltre il semplice supporto, si sono fatti “motore” e braccia, trasportando con cura e forza anche le carrozzine lungo i sentieri e tra i dislivelli della montagna. Grazie al loro impegno fisico e alla loro costante presenza, ogni angolo di Gambarie è diventato accessibile, permettendo ai ragazzi di vivere la natura senza confini. Un ringraziamento speciale va a Giorgio, Liam e Pina, volontari e organizzatori, che con la loro dedizione hanno saputo coinvolgere tutti, trasformando ogni momento in una festa indimenticabile.

Leggi anche

Torniamo a casa con gli zaini pieni di ricordi preziosi.

Grazie a chi ha reso possibile questa bellissima avventura: alle famiglie, ai volontari e a chi, con una nota musicale o un sorriso, ha reso questi tre giorni unici.