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Reggio, AGEDI ODV a Gambarie: tre giorni tra natura, famiglie e inclusione

Un’esperienza vissuta all'insegna dell'inclusione e della bellezza, con tappe che hanno rigenerato tutti

13 Maggio 2026 - 18:52 | Comunicato Stampa

Gambarie Agedi

Nel mese di Maggio il cuore dell’AGEDI ODV ha battuto forte tra le vette dell’Aspromonte. Tre giorni di condivisione, sorrisi e pura spensieratezza ai quali hanno partecipato i nostri ragazzi e le loro famiglie nella splendida cornice di Gambarie, trasformata in un luogo dove i limiti sfumano e l’amicizia diventa protagonista.

Tre giorni nel cuore dell’Aspromonte

Un’esperienza vissuta all’insegna dell’inclusione e della bellezza, con tappe che hanno rigenerato tutti:

  • Il Bosco delle Fate: Immersi nella natura più dolce, per respirare aria pura e sognare tra gli alberi secolari.
  • Piscina riscaldata dell’Hotel Miramonti: Un tuffo nel relax che ha regalato momenti di grande divertimento e benessere.
  • Laghetto Rumia: Una sosta di pace specchiata nell’acqua, ideale per godersi lo stare insieme lontano dalla routine.

Ma la vera magia è scoppiata al tramonto. Grazie alla disponibilità dell’albergo e all’energia inesauribile dei nostri super volontari, le serate si sono accese di note e divertimento.

Il ruolo dei volontari

Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile, infatti,  senza l’instancabile energia dei nostri volontari. Con una dedizione che va oltre il semplice supporto, si sono fatti “motore” e braccia, trasportando con cura e forza  anche le carrozzine lungo i sentieri e tra i dislivelli della montagna. Grazie al loro impegno fisico e alla loro costante presenza, ogni angolo di Gambarie è diventato accessibile, permettendo ai ragazzi di vivere la natura senza confini. Un ringraziamento speciale va a Giorgio, Liam e Pina, volontari e organizzatori, che con la loro dedizione hanno saputo coinvolgere tutti, trasformando ogni momento in una festa indimenticabile.

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Grazie a chi ha reso possibile questa bellissima avventura: alle famiglie, ai volontari e a chi, con una nota musicale o un sorriso, ha reso questi tre giorni unici.

“Stare insieme è la nostra forza! Alla prossima avventura, sempre uniti!”

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Santo Stefano in Aspromonte Sociale

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