Hotel Miramare, la svolta dopo anni: arriva un’offerta valida per l’asta del Comune

Dopo le aste deserte e l’ultima in cui l’unica offerta era stata esclusa per “carenza documentale”, per l’Hotel Miramare potrebbe essere arrivato, finalmente, il momento della svolta. Lo storico albergo affacciato sul lungomare di Reggio Calabria, simbolo della città e immobile di proprietà comunale, avrebbe finalmente trovato soggetti pronti ad investire.

Secondo quanto appreso da CityNow, al quarto tentativo di vendita sarebbe infatti pervenuta al Comune di Reggio Calabria un’offerta ritenuta valida, con l’iter che sarebbe ormai entrato in una fase avanzata, tanto da essere arrivati alla firma del pre-contratto.

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Offerta da 9 milioni di euro per l’hotel Miramare

Dopo i precedenti tentativi senza esito, il progressivo abbassamento del prezzo avrebbe sbloccato la situazione. L’importo dell’asta sarebbe infatti arrivato a 9 milioni di euro, cifra che avrebbe reso l’operazione più appetibile per investitori interessati al rilancio della struttura.

A presentare l’offerta sarebbero state due società che hanno deciso di unire le forze per l’acquisizione dell’immobile. Si tratterebbe di due realtà estere: una con sede fiscale a Londra, l’altra a San Marino.

Il lungo percorso per la vendita del Miramare

La vendita del Miramare è stata una delle scelte più discusse dell’amministrazione comunale. Lo stesso ex sindaco Giuseppe Falcomatà aveva definito in passato l’albergo il “gioiello di famiglia”, sottolineando il valore simbolico della struttura per la città.

Il primo tentativo di alienazione era partito con una base d’asta superiore ai 13,8 milioni di euro, una cifra alla quale andavano aggiunti milioni di euro necessari per la riqualificazione dell’immobile.

Poi il primo ribasso, quindi un secondo tentativo andato anch’esso deserto, fino alla decisione di ridurre ulteriormente il valore per attrarre investitori. Una strategia che, almeno stavolta, sembra aver prodotto risultati concreti.

Il Miramare non è un immobile qualunque. Per Reggio Calabria rappresenta un pezzo di memoria collettiva, uno degli edifici più riconoscibili del waterfront cittadino. Da anni la struttura è chiusa e inutilizzata, diventando con il tempo uno dei simboli delle occasioni mancate.

L’eventuale acquisizione da parte di investitori privati potrebbe ora aprire a un nuovo scenario, con la possibilità di restituire funzione e centralità da uno spazio strategico per il turismo.

Cosa succede adesso

La fase del pre-contratto rappresenta un passaggio decisivo, ma non ancora conclusivo. Restano da completare tutti gli adempimenti formali necessari per arrivare alla chiusura definitiva dell’operazione.

Se l’iter dovesse andare in porto, Reggio Calabria potrebbe assistere alla rinascita di uno dei suoi immobili più iconici. Dopo anni di attese, rinvii e aste senza offerte, il Miramare potrebbe davvero tornare a vivere.