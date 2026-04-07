Reggio, Hotel Miramare: terza asta senza esito. Unica offerta non valida
Nuovo stop per la vendita dell’Hotel Miramare di Reggio Calabria: l’unica offerta presentata alla terza asta è stata esclusa per carenza documentale. Il Comune procederà con una quarta gara mantenendo il prezzo base a 8,9 milioni di euro
07 Aprile 2026 - 11:37 | Redazione
Nuovo stop per la vendita dell’Hotel Miramare di Reggio Calabria. Anche il terzo tentativo d’asta promosso dal Comune non è andato a buon fine: l’unica busta pervenuta è stata infatti ritenuta non valida per carenza documentale.
Si spegne così, almeno per il momento, l’ipotesi di una svolta per uno degli immobili più simbolici del lungomare cittadino. Dopo l’arrivo di un’offerta che aveva riacceso le speranze, l’apertura della busta non ha prodotto l’esito atteso.
L’unica proposta non supera il vaglio degli uffici
Da quanto emerso, la proposta presentata non possedeva tutta la documentazione necessaria prevista dall’avviso di gara. Un elemento che ha reso impossibile portare avanti la procedura di vendita.
Di fatto, dunque, anche il terzo tentativo si chiude con un nulla di fatto. Un epilogo che conferma le difficoltà nel trovare un acquirente per la storica struttura, nonostante il ribasso del prezzo rispetto alle prime aste andate deserte.
Si va verso una quarta asta
Il Comune, però, non si fermerà. L’amministrazione procederà con una quarta asta di vendita, mantenendo invariato il prezzo base di 8,9 milioni di euro.
Una scelta che da un lato conferma la volontà di Palazzo San Giorgio di provare ancora a cedere l’immobile, ma dall’altro lascia aperto più di un interrogativo sull’effettiva possibilità di chiudere l’operazione in tempi brevi.
Rischio stallo fino alle elezioni
Dopo il fallimento anche del terzo tentativo, cresce infatti la possibilità che la vicenda possa restare in una fase di stallo almeno fino alle prossime elezioni comunali di maggio.
In questo scenario, il dossier Miramare rischia di trasformarsi in una delle partite che dovranno essere affrontate dalla futura amministrazione, chiamata a decidere come gestire uno degli immobili più pregiati e simbolici del patrimonio comunale.
Una questione ancora aperta
Lo storico albergo affacciato sul lungomare continua così a restare sospeso tra i tentativi di rilancio e le difficoltà concrete di una vendita che, fino a questo momento, non è mai decollata davvero.
Il quarto bando dirà se esistono ancora margini per una svolta oppure se il destino del Miramare sarà rimandato ancora una volta.