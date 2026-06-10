Vigili del Fuoco, verso la Scuola di Alta Formazione a Reggio: progetto da 25 milioni di euro

La Scuola di Alta Formazione dei Vigili del Fuoco a Reggio Calabria sembra compiere un passo avanti. Dopo appello lanciato nel settembre 2025 dalla FNS CISL Segreteria Territoriale Città Metropolitana di Reggio Calabria, dal Governo arrivano parole che aprono uno scenario più concreto.

Nel corso della visita al Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro ha richiamato il progetto della scuola, parlando di un investimento da 25 milioni di euro e di interlocuzioni già avviate con il sindaco Francesco Cannizzaro, l’Autorità portuale e l’Agenzia del Demanio.

Un passaggio significativo, soprattutto perché arriva dopo le richieste di chiarezza avanzate dalla sigla sindacale dei Vigili del Fuoco. La FNS CISL, infatti, aveva chiesto pubblicamente alle istituzioni di chiarire l’effettiva esistenza del progetto, gli enti coinvolti, l’eventuale area individuata, i tempi di realizzazione e la copertura finanziaria.

“Non possiamo permettere che Reggio Calabria perda un’occasione di questa portata. Serve subito chiarezza: se c’è un progetto concreto, allora si apra il confronto. Altrimenti, è doveroso dirlo chiaramente alla città e ai lavoratori”, aveva dichiarato Antonino Maurizio Pipari, Segretario Territoriale della FNS CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Le nuove dichiarazioni istituzionali sembrano rispondere almeno in parte a quelle sollecitazioni. Ferro ha parlato di una scuola “che nascerà” e ha collegato il progetto al più ampio piano di rafforzamento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, tra organici, strumenti, fondi e interventi previsti dai provvedimenti sulla sicurezza.

La realizzazione di un polo formativo nel capoluogo reggino avrebbe un valore strategico non solo per il personale dei Vigili del Fuoco, ma anche per il territorio.

Una struttura di questo tipo, al pari dell’esistente Scuola Allievi dei Carabinieri, assicurerebbe ricadute importanti sul piano occupazionale, logistico ed economico, rafforzando il ruolo di Reggio Calabria nel sistema nazionale della formazione e della sicurezza.

Resta ora da capire quale sarà il percorso amministrativo. I nodi principali riguardano l’area o la struttura destinata alla scuola, i tempi dell’iter, la natura definitiva dei finanziamenti e il coinvolgimento degli enti chiamati a dare concretezza al progetto.

Le recenti dichiarazioni del Sottosegretario Wanda Ferro rappresentano senza dubbio un segnale politico importante. Ora la città attende il passaggio decisivo: trasformare l’annuncio in cantiere verso la realizzazione a Reggio Calabria della Scuola di Alta Formazione dei Vigili del Fuoco.