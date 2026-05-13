Comunali Reggio, al centro della visione di Maiolino l’attenzione ai più fragili e bisognosi

“Una città si misura da come tratta chi è più fragile e più bisognoso. È dalla capacità di offrire servizi adeguati e prendersi cura delle persone più deboli che si comprende il livello di democrazia e di civiltà di una intera Comunità”.

Con queste parole Antonino Maiolino, coordinatore cittadino di Forza Italia e candidato al Consiglio Comunale di Reggio Calabria alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, pone al centro della propria visione politica il tema dell’inclusione sociale, della solidarietà e dell’attenzione verso le categorie più vulnerabili. Per Maiolino, Reggio Calabria ha l’urgente necessità di mettere in atto nuovi progetti e nuove iniziative per renderla più vicina ai reali bisogni dei cittadini, più attenta alle reali necessità delle famiglie e capace di garantire dignità, servizi e opportunità a chi oggi vive in condizioni di precarietà e difficoltà.

“Le persone fragili non si ricordano solo in campagna elettorale”

“Troppo spesso le persone fragili vengono ricordate solo ed unicamente durante le campagne elettorali. La Politica, invece, deve saper ascoltare ogni giorno chi vive ed affronta problemi concreti, chi vive disagi quotidiani e chi troppo spesso si sente abbandonato dalle Istituzioni. Una Città non può crescere davvero se lascia indietro una parte dei suoi cittadini”.

Particolare attenzione Maiolino intende rivolgerla al mondo della disabilità, che ancora oggi vive enormi difficoltà legate all’accessibilità e alla mobilità urbana. Molte persone con disabilità convivono quotidianamente con barriere architettoniche, marciapiedi impraticabili, trasporti insufficienti e ostacoli nell’accesso ai servizi pubblici. Non si tratta di semplici disagi, ma di diritti negati!

Una città moderna deve garantire inclusione reale, abbattimento delle barriere, servizi efficienti e pari opportunità.

500 mila euro per pulmini attrezzati: l’emendamento Cannizzaro

Maiolino sottolinea inoltre l’importanza del recente stanziamento di 500 mila euro destinato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria per l’acquisto di nuovi pulmini attrezzati per il trasporto delle persone con disabilità, grazie all’emendamento promosso dall’on. Francesco Cannizzaro, che si è dimostrato, ancora una volta, molto attento a tali problematiche.

“Questo finanziamento rappresenta un segnale concreto perché dimostra che la buona Politica può trasformarsi in interventi reali, concreti, fattivi. Rafforzare il trasporto dedicato significa aiutare tante famiglie, garantire maggiore autonomia alle persone con disabilità e migliorare la qualità della vita di chi ogni giorno affronta delle difficoltà”.

Anziani soli, periferie e servizi: “Il Comune sia un riferimento”

“È questa la Politica che serve: una Politica che produce fatti e non slogan”.

Il candidato di Forza Italia richiama poi l’attenzione sulla condizione degli anziani, spesso vittime di solitudine e isolamento sociale.

“Ci sono tanti anziani che vivono da soli, soprattutto nelle periferie e nei quartieri più difficili della Città. Molti affrontano problemi economici, sanitari e sociali senza una rete di supporto adeguata. Sicuramente è meritoria l’attività svolta dalle diverse associazioni di volontariato operanti nella Città di Reggio Calabria, ma questa da sola non basta. In alcuni casi anche svolgere attività semplici diventa complicato. La nuova amministrazione comunale dovrà essere un vero punto di riferimento attraverso la realizzazione di servizi efficienti, assistenza domiciliare, sostegno sociale e politiche capaci di restituire serenità e sicurezza”.

Famiglie, bambini e fondi Legge 328/2000: la proposta

Secondo Maiolino, è necessario costruire una città più attenta anche ai bisogni delle famiglie e dei bambini e grazie ai fondi della Legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), recepita dalla Regione Calabria con la L.R. n. 23/2003, tale auspicato cambiamento potrà avvenire. In questo contesto, un corretto utilizzo dei fondi predetti che il Comune riceve annualmente dalla Regione Calabria consentirà, attraverso il lavoro di rete che dovrà vedere coinvolte anche con le associazioni comunali operanti nei settori predetti, di intercettare i reali bisogni della collettività e di risolverli con immediatezza.

“Ogni giorno molti genitori affrontano enormi sacrifici per garantire ai propri figli una vita dignitosa. Tante famiglie vivono situazioni di precarietà economica, carenza di servizi e difficoltà educative. I bambini devono poter crescere in una città sicura, con scuole efficienti, spazi pubblici decorosi, impianti sportivi accessibili e luoghi sani di aggregazione. Investire sui bambini significa investire sul futuro della nostra comunità”.

Ancora, “Serve un’amministrazione presente, che sappia ascoltare i quartieri, dialogare con il volontariato e sostenere concretamente chi opera ogni giorno nel sociale. Le periferie non possono essere abbandonate. Bisogna restituire fiducia ai cittadini attraverso interventi concreti, servizi efficienti e una maggiore attenzione alle emergenze sociali.”

“La Politica deve tornare ad avere un volto umano”

Infine, il candidato ribadisce la propria idea di “politica” come servizio verso l’intera collettività.