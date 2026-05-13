Poule scudetto serie D: la Scafatese strapazza il Savoia

Altra giornata amara per il Savoia nella seconda gara del triangolare della poule scudetto di Serie D. Allo Stadio Comunale Alfredo Giraud passa con autorità la Scafatese, che si impone con un pesante 1-4 confermando tutto il proprio spessore tecnico.

Dopo il ko contro Barletta, gli oplontini erano chiamati ad una prova di carattere per tenere vive le speranze nel mini torneo riservato alle nove regine della Serie D. Missione però durata poco, perché la Scafatese ha preso in mano il match sin dai primi minuti, mostrando qualità, ritmo e grande concretezza.

La squadra del presidente Romano, già protagonista di una stagione straordinaria nel proprio girone con numeri da record, ha imposto il proprio gioco senza lasciare spazi al Savoia. Gli ospiti hanno colpito con continuità, sfruttando ogni disattenzione della retroguardia biancoscudata e chiudendo la pratica già prima del triplice fischio. In gol, neanche a dirlo, i soliti Convitto, Maggio e Volpicelli.

Per il Savoia una giornata da dimenticare in fretta, davanti ai propri tifosi, contro un avversario apparso nettamente superiore sotto ogni punto di vista. La Scafatese, invece, lancia un messaggio chiaro anche in ottica poule scudetto: la formazione gialloblù vuole continuare a stupire e candidarsi fino in fondo come una delle realtà più solide dell’intera categoria.