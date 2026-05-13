Calcio a 5: termina a Catania la grande avventura dell’Under 19 della Cadi Futura

L’avventura della Cadi Antincendi Futura si chiude al PalaCatania con una sconfitta esterna (4-0 per la Metà Catania, dopo il 5-5 dell’andata), ma che non intacca minimamente il valore di un percorso straordinario. E meno che mai scalfisce lo straordinario lavoro del settore giovanile gialloblù, che in questa stagione ha già scritto pagine di storia.

Nel primo tempo la Metà Catania sfrutta il fattore campo e il calore del PalaCatania per portarsi sul 2-0. Nella ripresa allunga fino al 4-0, mettendo al sicuro la qualificazione. Per la Cadi, una serata storta. Il simbolo più amaro arriva sul risultato di 4-0: due tiri liberi consecutivi sbagliati e tante imprecisioni sotto porta sbagliate .

Il tabellone sorride ai locali, che si qualificano al quarto di finale scudetto,ma la sconfitta non cancella un cammino costruito con determinazione, passione e coraggio.

A consolare i cuori gialloblù ci pensano i numeri e i traguardi del settore giovanile. La Cadi Antincendi Futura Under 17 ad esempio è già campione regionale, un titolo conquistato con merito e autorità. Ma non finisce qui: la squadra è attualmente in ballo per il titolo nazionale, e l’avventura tra le migliori d’Italia è cominciata nel migliore dei modi vincendo all’esordio proprio contro la Meta.