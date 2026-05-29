Elezioni Reggio, Zimbalatti ‘batte’ Lascala ed entra in Consiglio per 5 voti

Elezioni a Reggio Calabria. A cinque giorni dalla chiusura delle urne, arriva l’ultima sezione scrutinata.

Tra i testa a testa, fino a qualche ora fa, c’era la sfida ‘Zimbalatti–Lascala‘, i due candidati nella lista di Forza Italia che si contendevano il quinto seggio disponibile.

Completati i conteggi, è il dott. Zimbalatti a risultare davanti con 989 preferenze. Cinque in più di Lascala che permettono al consigliere uscente di FI di entrare in Consiglio comunale.

Laddove dovesse essere nominato, nel ruolo di assessore, uno degli eletti di Forza Italia, Lascala avrebbe la possibilità di entrare ugualmente in Consiglio, essendo il sesto nella lista.

Una forbice millimetrica di soli 5 voti di differenza permette dunque a Zimbalatti di mantenere il suo scranno a Piazza Italia, lasciando (per il momento) a Lascala l’amaro in bocca per una rimonta sfiorata e interrottasi proprio sul più bello.

“Ho sempre apprezzato il dott. Lascala come medico, amico e sfidante e spero di poterlo vedere accanto a me seduto al mio fianco dentro l’aula Battaglia. Ho gradito moltissimo la sua telefonata cortese ed elegante – spiega il dott. Zimbalatti ai nostri microfoni – Conto di incontrarlo nuovamente dentro Palazzo San Giorgio, se ci saranno le condizioni. Grazie di cuore al dott. Lascala, amico oggi, amico sempre”.