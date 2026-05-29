Cessione Reggina: il patron Ballarino si fa da parte… o ‘di lato’?

La trattativa che dovrebbe portare al passaggio di proprietà della Reggina è entrata nella fase decisiva. Con il gruppo rappresentato da Matt Rizzetta che continua a essere indicato come il favorito rispetto agli altri interlocutori, iniziano anche a circolare le prime indiscrezioni su quello che potrebbe essere il nuovo assetto del club amaranto.

Restano ancora da definire alcuni aspetti ritenuti tutt’altro che secondari e fino a quando non arriveranno comunicazioni ufficiali, ogni valutazione resta inevitabilmente legata alle indiscrezioni che filtrano dagli ambienti vicini alla trattativa.

Uno dei primi interrogativi riguarda proprio il ruolo che avrà Matt Rizzetta. L’imprenditore italoamericano, già presidente del Campobasso FC, sarà direttamente coinvolto nella gestione quotidiana della società oppure il suo compito si limiterà a guidare l’operazione di acquisizione? È uno degli aspetti che dovranno essere chiariti nelle prossime settimane a trattativa conclusa.

Sul fronte tecnico, il nome che continua a essere accostato al possibile nuovo corso è quello del Ds Fracchiolla. Da giorni il suo profilo viene indicato come vicino all’area Rizzetta e dovrebbe rappresentare una delle figure chiave per la costruzione della nuova Reggina. Attenzione anche alla posizione di Giuseppe Praticò. L’attuale direttore generale amaranto potrebbe infatti rimanere all’interno della struttura dirigenziale, da capire eventualmente con quale incarico.

E poi c’è la questione che riguarda direttamente l’attuale proprietario. Quale sarà il futuro di Nino Ballarino? Le parole pronunciate dopo la sconfitta di Acireale, che di fatto segnò la fine delle speranze promozione, tornano oggi particolarmente attuali: “Sono pronto a farmi da parte… o di lato“, aveva dichiarato il numero uno amaranto in uno dei momenti più difficili della stagione.

Non è escluso infatti che Ballarino possa mantenere una presenza, seppur minima, all’interno della società anche dopo il passaggio di consegne. Al momento, però, si resta nel campo delle ipotesi. La trattativa continua, i contatti sono costanti e il lavoro sui dettagli procede. Come spesso accade nelle operazioni societarie di questa portata, gli ultimi passaggi sono anche i più delicati.

Una cosa appare però certa: il tempo stringe. La Reggina ha bisogno di programmare il futuro e la piazza attende risposte.