Cessione Reggina: la dichiarazione di Matt Rizzetta a CityNow

E’ più complicata e laboriosa del previsto la trattativa tra il patron Ballarino e la cordata rappresentata da Matt Rizzetta. Dopo il comunicato di ieri pubblicato sulla pagina del Campobasso e il successivo post dell’imprenditore, tutto lasciava pensare ad una chiusura imminente. E invece dopo le ripetute interlocuzioni di oggi, come vi avevamo anticipato nel pomeriggio, i tempi si allungano e probabilmente per avere il quadro della situazione più completo, bisognerà aspettare la prossima settimana. Siamo riusciti a strappare una dichiarazione al presidente del Campobasso: “Sto facendo di tutto. Non dipende da me, ma sono fiducioso”.

Nel frattempo, come già scritto da ieri, sul tavolo di Ballarino c’è un altra proposta, importante, partita da Reggio che il patron sta valutando. In rappresentanza di un gruppo di imprenditori reggini, è partita la pec da uno studio legale. Potrebbe essere anche questo il motivo del tentennamento?