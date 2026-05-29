Calcio: il Catanzaro ad un passo dalla grande impresa. In serie A va il Monza

Il Catanzaro sfiora l’impresa sfoderando una prestazione straordinaria sul campo del Monza. Lo 0-2 della gara di andata sembrava poter fare stare tranquilla la compagine di Bianco che invece ha sofferto maledettamente la grande prova dei giallorossi che grazie ai gol F. Jack e Frosinini ha fatto tremare i brianzoli, perdendo la serie A solo per una questione di regolamento. Senza supplementari, infatti, a parità di punteggio viene premiata la squadra che ha avuto il miglior piazzamento nella classifica finale del campionato regolare. Dopo otto minuti di recupero si chiude l’incontro sul risultato di 0-2, ma è il Monza ad andare in serie A, il Catanzaro ci è andato davvero vicinissimo.