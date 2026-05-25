Elezioni a Montebello Ionico, la Foti perde il municipio: Suraci è il nuovo sindaco
La poltrona di primo cittadino passa a Leonardo Suraci con il 67,84% delle preferenze
25 Maggio 2026 - 19:51 | di Redazione
Lo spoglio delle schede si è concluso anche a Montebello Jonico. I cittadini hanno espresso un orientamento amministrativo molto chiaro, affidando la guida del municipio a una nuova leadership.
Leonardo Suraci stacca la concorrenza e diventa sindaco
La poltrona di primo cittadino passa a Leonardo Suraci. Sostenuto dalla coalizione civica “Progetto in Comune”, Suraci ha ottenuto un’affermazione rotonda raccogliendo il 67,84% delle preferenze, pari a 2.120 voti totali. Questo ampio margine assicura alla compagine vincitrice una solida maggioranza numerica tra gli scranni del consiglio comunale.
Non riesce invece a centrare il secondo mandato la sindaca uscente Maria Foti, nota a tutti come Tina, che si presentava agli elettori con la lista “Diamoci Ancora una Mano”. La proposta amministrativa della prima cittadina uscente ha convinto il 32,16% dell’elettorato, raccogliendo un bottino complessivo di 1.005 schede a favore, un dato che posizionerà la sua squadra tra i banchi della minoranza.
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