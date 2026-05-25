Giusi Princi si congratula con Cannizzaro: ‘Reggio ha scelto visione e concretezza’

Arrivano anche le congratulazioni di Giusi Princi per l’elezione di Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria.

Un messaggio politico e personale, quello rivolto al neo primo cittadino, nel quale Princi sottolinea il valore della vittoria e il significato della scelta compiuta dagli elettori reggini.

“Complimenti a te, ma ancor di più a Reggio Calabria”

Princi apre il suo intervento con un messaggio diretto a Cannizzaro, ma allarga subito il ragionamento alla città.

“Complimenti, Francesco. A te, innanzitutto. Ma ancor di più a Reggio Calabria, che da oggi affida il proprio futuro a un sindaco capace di visione, competenza e amore profondo per la sua città”.

Secondo Princi, il voto ha premiato non solo il candidato, ma anche un’idea di città fondata su concretezza e credibilità.

“I cittadini hanno scelto la concretezza di un progetto e la credibilità di un uomo che, ancora una volta, ha saputo meritare la loro fiducia elettorale”.

“Una fiducia che diventa responsabilità”

Nel messaggio, Princi richiama anche il peso della nuova responsabilità amministrativa che attende Cannizzaro.

“Una fiducia importante, che oggi diventa responsabilità: restituire a Reggio quel presente che per troppo tempo le è stato negato e costruire il futuro che merita”.

Parole che guardano alla fase successiva alla campagna elettorale: quella del governo della città, delle scelte amministrative e delle risposte attese dai cittadini.

“Reggio torni protagonista”

Princi rivendica il sostegno al progetto politico di Cannizzaro e lo lega a una visione di rilancio per Reggio Calabria.

“Abbiamo sostenuto il tuo progetto con affetto e stima, soprattutto perché abbiamo creduto nella tua idea di Reggio: una città che torni ad essere protagonista, capace di guardare lontano, di creare opportunità, di non costringere più i suoi giovani ad andare via per poter immaginare il proprio domani”.

Il tema dei giovani diventa uno dei punti centrali del suo intervento.

“Proprio ai nostri giovani dovrà essere dedicato l’impegno più grande. Perché il cambiamento ha senso soltanto se riesce a restituire loro speranza, spazio e futuro nella propria terra”.

“L’Europa sia più vicina ai territori”

Nel passaggio finale, Princi guarda anche al rapporto tra Reggio Calabria e le opportunità europee.

“Da parte mia, continuerò a lavorare perché l’Europa sia sempre più vicina ai territori e perché Reggio possa assumere finalmente il ruolo che le spetta: una città forte della sua identità e aperta alle opportunità del futuro”.

Poi la chiusura, con un messaggio di fiducia al nuovo sindaco.

“Oggi Reggio ha scelto visione e concretezza. Ha scelto di credere nel cambiamento. E sono certa che non si pentirà della fiducia riposta in te. Buon lavoro, Sindaco. Forza Reggio Calabria!”.

L’elezione di Cannizzaro viene così letta da Princi come l’avvio di una nuova fase politica per la città. Una stagione che, nelle sue parole, dovrà mettere al centro giovani, opportunità, sviluppo e identità.