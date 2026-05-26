Comunali, l’analisi del voto di Renzi: ‘Peccato per Venezia. Il csx perde Reggio’
La riflessione sul voto dell'esponente di Italia Viva ed un messaggio ai primi cittadini: "Fare il sindaco è difficilissimo, ma è l'esperienza più bella in assoluto"
26 Maggio 2026 - 00:16 | di Redazione
Anche Matteo Renzi interviene sull’esito delle elezioni amministrative, con una prima analisi politica affidata ai social.
Il leader di Italia Viva invita ad attendere i ballottaggi per un giudizio complessivo sul turno elettorale, ma individua già alcuni dati politici: la conferma del centrodestra a Venezia, il recupero del centrosinistra in alcune città e la sconfitta a Reggio Calabria.
“Peccato per Venezia, la partita più importante”
Renzi parte da Venezia, che definisce la sfida più rilevante di questa tornata.
“Peccato per Venezia, la partita più importante, dove si conferma l’amministrazione di destra”.
Poi il passaggio sul quadro nazionale del centrosinistra.
“Il centrosinistra recupera da subito Pistoia, Avellino e forse Agrigento ma perde Reggio Calabria”.
Una lettura sintetica, che inserisce il voto reggino dentro il bilancio più ampio delle amministrative. A Reggio Calabria, infatti, il centrodestra ha conquistato Palazzo San Giorgio con Francesco Cannizzaro, chiudendo la stagione amministrativa del centrosinistra.
“Per capire chi ha vinto bisogna attendere i ballottaggi”
Renzi invita però alla prudenza. Per stabilire vincitori e sconfitti, secondo l’ex premier, bisognerà attendere il secondo turno.
“Per capire chi avrà vinto e perso questo turno di amministrative occorrerà aspettare i ballottaggi tra 15 giorni”.
Il voto nei Comuni, quindi, resta ancora aperto sul piano politico nazionale. Molte partite si decideranno solo al ballottaggio, dove gli equilibri tra coalizioni potranno cambiare.
Il risultato di Italia Viva
Nel suo messaggio, Renzi rivolge anche un augurio ai nuovi amministratori eletti, con un riferimento particolare agli esponenti di Italia Viva – Casa Riformista.
“Un abbraccio di buon lavoro ai nuovi consiglieri comunali e ai nuovi sindaci, specie ai tanti di Italia Viva – Casa Riformista. I primi dati dicono che abbiamo triplicato gli eletti, molto bene!”.
Un passaggio che Renzi legge come segnale positivo per l’area riformista, pur dentro un quadro amministrativo ancora parziale.
“Fare il sindaco è l’esperienza più bella”
Renzi cita poi alcune sindache elette al Sud, tra cui Ilenia Magaldi e Ada Fiore, prima di chiudere con una riflessione sul ruolo dei primi cittadini.
“Fare il sindaco è difficilissimo, ma è l’esperienza più bella in assoluto che la politica può regalarti!”.
Il commento dell’ex premier conferma come il voto amministrativo venga letto su più livelli: locale, per la scelta dei nuovi sindaci; nazionale, per il peso delle coalizioni; interno ai partiti, per misurare forza e radicamento nei territori.
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