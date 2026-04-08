Forum delle Idee, i giovani reggini disegnano la città del futuro

Circa 25 proposte articolate in 8 aree tematiche: è questo il cuore del documento programmatico elaborato da “Reggio 2031 – Forum delle Idee”, l’organizzazione giovanile nata nel 2025 che, negli ultimi mesi, si è fatta conoscere in città attraverso iniziative ed eventi pubblici.

Oggi il Forum si prepara a presentare una vera e propria proposta da consegnare a tutta la cittadinanza e, in particolare, alle istituzioni e alle autorità locali.

Il documento è frutto di un lavoro collettivo che ha visto impegnati moltissimi giovani da settembre ad oggi, l’obiettivo è proporre una visione nuova della città: quella delle nuove generazioni che guardano al futuro con coraggio e con la voglia di restare e di partecipare alla vita pubblica.

Il Forum si è riunito per la prima volta il 7 settembre 2025, dando vita ad un vero e proprio laboratorio civico. Hanno preso parte all’evento circa 170 tra ragazze e ragazzi di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Grazie al contributo di facilitatori ed esperti, i partecipanti sono stati divisi in tavoli tematici ed hanno elaborato delle idee basandosi sulla loro esperienza, il loro expertise, le loro ambizioni personali e competenze professionali.

Le idee nate in quell’occasione sono state poi rielaborate, affinate, perfezionate allo scopo di dar loro maggiore concretezza e farle convergere all’interno di un documento più ampio, capace di raccontare il punto di vista di chi ha deciso di restare in Calabria e di chi, costretto ad andare via, vorrebbe ritornare.

Le idee elaborate abbracciano ogni aspetto della vita cittadina: dai trasporti alla rigenerazione urbana, dal disagio giovanile alla disoccupazione, dalla cultura all’istruzione. «Abbiamo voluto osare e diventare esigenti nei confronti di noi stessi e della classe dirigente che guida la nostra città», dichiarano i portavoce del Forum, «abbiamo scelto di mettere da parte le lamentele e di darci da fare: oggi siamo fieri di quello che abbiamo realizzato, del documento che abbiamo scritto e siamo felici di poterlo finalmente presentare alla città. Perché non è vero che da Reggio Calabria sono andati via tutti i giovani: molti di noi hanno deciso di investire in questa terra e, oggi, chiedono di essere ascoltati».

L’appuntamento è sabato 11 aprile 2026, ore 18:00, a Piazza Italia o, in caso di pioggia, presso la Galleria di Palazzo San Giorgio.

L’invito è rivolto all’intera cittadinanza e a tutte le componenti della classe dirigente che, a trecentosessanta gradi, contribuiscono alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio: amministratori locali, associazioni di categoria, ordini professionali, realtà del terzo settore, agenzie culturali, operatori economici, istituzioni, gruppi informali e comitati civici.

La partecipazione di ciascuno rappresenta un tassello fondamentale per costruire un dialogo aperto, concreto e inclusivo sul futuro della città, nella consapevolezza che solo attraverso il confronto e la collaborazione sarà possibile trasformare le idee in azioni e le visioni in opportunità reali per Reggio Calabria.