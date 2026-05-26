Elezioni, Calabria è il nuovo sindaco di Palmi

La sfida amministrativa nel comune in provincia di Reggio ha sancito la vittoria dell'ex comandante della stazione locale dei Carabinieri

Giovanni Calabria è il nuovo sindaco di Palmi.

L’ex comandante della stazione locale dei Carabinieri ha vinto la sfida amministrativa nel Comune del Reggino con il 58,03% delle preferenze. Una vittoria netta, arrivata al termine di una competizione a due contro l’avvocato Francesco Cardone.

Calabria era sostenuto da quattro liste civiche, che hanno accompagnato la sua candidatura fino al successo finale. Cardone, sostenuto invece da tre liste civiche, si è fermato al 41,97%.

Calabria alla guida del Comune

Il risultato consegna a Giovanni Calabria la guida di uno dei centri più importanti della provincia di Reggio Calabria.

La sua candidatura ha puntato su un profilo civico, costruito attorno alla sua esperienza nel territorio e al suo passato alla guida della stazione dei Carabinieri di Palmi.

Il voto ha premiato la coalizione che lo ha sostenuto, permettendogli di superare con un margine significativo lo sfidante.

Cardone si ferma al 41,97%

Francesco Cardone, avvocato e candidato sindaco sostenuto da tre liste civiche, non è riuscito a colmare il distacco.

Il suo risultato, pari al 41,97%, lo colloca comunque come riferimento della minoranza nella nuova fase amministrativa che si aprirà a Palmi.