Reggio, nuovo Consiglio comunale: ecco la possibile composizione. I NOMI
L’Aula Battaglia inizia a prendere forma dopo la vittoria di Cannizzaro, ma per l’ufficialità dei consiglieri servirà ancora qualche giorno
26 Maggio 2026 - 10:31 | di Redazione
Con l’elezione di Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria inizia a prendere forma anche il nuovo Consiglio comunale. Palazzo San Giorgio si prepara ad accogliere i 32 consiglieri che comporranno l’Aula Battaglia nella prossima consiliatura.
Il quadro, però, non è ancora definitivo.
Il Comune ha infatti reso noti al momento i conteggi relativi a 172 sezioni su 196. Si tratta quindi di un dato ancora parziale, che dovrà essere confermato con il completamento delle verifiche e dei riconteggi.
Per questa ragione, anche se la ripartizione dei seggi appare ormai delineata, i nomi dei consiglieri devono essere considerati provvisori fino alla proclamazione ufficiale.
Al momento si procederà con la sola proclamazione del sindaco. Per i consiglieri comunali bisognerà attendere ancora qualche giorno.
La possibile maggioranza di Cannizzaro
Secondo i dati parziali disponibili, la maggioranza di centrodestra dovrebbe poter contare su 24 seggi, mentre all’opposizione andrebbero 8 seggi, compreso quello spettante al candidato sindaco non eletto Domenico Battaglia.
Il gruppo più numeroso sarebbe diviso tra Forza Italia e la lista Cannizzaro Sindaco, entrambe con 5 consiglieri.
Per Forza Italia risultano al momento eletti:
- Antonino Maiolino
- Federico Milia
- Giuseppe Eraclini
- Paolo Paviglianiti
- Rocco Lascala
Cinque eletti anche per la lista Cannizzaro Sindaco:
- Fabio Colella
- Paolo Bilardi
- Nicola Zera Falduto
- Manuela Iatì
- Stefano Vilasi
Fratelli d’Italia, Reggio Futura, Lega e Alternativa Popolare
Fratelli d’Italia porterebbe in Aula quattro consiglieri:
- Demetrio Marino
- Serena Antonia Mangano
- Giuseppe Bilardi
- Daniela De Blasio
Tre seggi per Reggio Futura, con:
- Maria Luisa Curatola
- Marco Parisi
- Filomena Iatì
Due consiglieri ciascuno per Alternativa Popolare e Lega.
Per Alternativa Popolare risultano:
- Massimo Ripepi
- Emiliano Imbalzano
Per la Lega:
- Antonino Caridi
- Giuseppe De Biasi
Un seggio ciascuno, invece, per Noi Moderati PPE, Azione e Insieme si può.
Per Noi Moderati PPE:
- Mario Cardia
Per Azione:
- Gianluca Califano
Per Insieme si può:
- Carmen Miriam Pitasi
L’opposizione: il Pd primo gruppo
Sul fronte dell’opposizione, il gruppo più consistente sarebbe quello del Partito Democratico, con tre rappresentanti:
- Carmelo Versace
- Marcantonio Malara
- Giuseppe Marino
A questi si aggiunge il seggio del candidato sindaco non eletto Domenico Battaglia, che guiderà la pattuglia del centrosinistra dai banchi dell’opposizione.
Un seggio ciascuno per le altre liste della coalizione.
Per La Svolta:
- Carmelo Romeo
Per Alleanza Verdi Sinistra:
- Demetrio Delfino
Per Reset:
- Francesco Catalano
Per Avanti PSI – Casa Riformista – Italia Viva – PRI:
- Pino Cuzzocrea
Proclamazione e riconteggi
La nuova composizione del Consiglio comunale consegna a Cannizzaro una maggioranza ampia, ma il quadro dovrà essere confermato dai dati definitivi.
La fase che si apre adesso è quella dei controlli, dei riconteggi e della proclamazione ufficiale. Solo dopo questo passaggio sarà possibile parlare con certezza della composizione definitiva dell’Aula Battaglia.
Per ora, dunque, i nomi indicati rappresentano la fotografia provvisoria emersa dai conteggi su 172 sezioni su 196. Il dato politico è già chiaro, ma quello amministrativo dovrà attendere ancora la chiusura formale delle operazioni.
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