Reggio, nuovo Consiglio comunale: ecco la possibile composizione. I NOMI

Con l’elezione di Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria inizia a prendere forma anche il nuovo Consiglio comunale. Palazzo San Giorgio si prepara ad accogliere i 32 consiglieri che comporranno l’Aula Battaglia nella prossima consiliatura.

Il quadro, però, non è ancora definitivo.

Il Comune ha infatti reso noti al momento i conteggi relativi a 172 sezioni su 196. Si tratta quindi di un dato ancora parziale, che dovrà essere confermato con il completamento delle verifiche e dei riconteggi.

Per questa ragione, anche se la ripartizione dei seggi appare ormai delineata, i nomi dei consiglieri devono essere considerati provvisori fino alla proclamazione ufficiale.

Al momento si procederà con la sola proclamazione del sindaco. Per i consiglieri comunali bisognerà attendere ancora qualche giorno.

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La possibile maggioranza di Cannizzaro

Secondo i dati parziali disponibili, la maggioranza di centrodestra dovrebbe poter contare su 24 seggi, mentre all’opposizione andrebbero 8 seggi, compreso quello spettante al candidato sindaco non eletto Domenico Battaglia.

Il gruppo più numeroso sarebbe diviso tra Forza Italia e la lista Cannizzaro Sindaco, entrambe con 5 consiglieri.

Per Forza Italia risultano al momento eletti:

Antonino Maiolino

Federico Milia

Giuseppe Eraclini

Paolo Paviglianiti

Rocco Lascala

Cinque eletti anche per la lista Cannizzaro Sindaco:

Fabio Colella

Paolo Bilardi

Nicola Zera Falduto

Manuela Iatì

Stefano Vilasi

Fratelli d’Italia, Reggio Futura, Lega e Alternativa Popolare

Fratelli d’Italia porterebbe in Aula quattro consiglieri:

Demetrio Marino

Serena Antonia Mangano

Giuseppe Bilardi

Daniela De Blasio

Tre seggi per Reggio Futura, con:

Maria Luisa Curatola

Marco Parisi

Filomena Iatì

Due consiglieri ciascuno per Alternativa Popolare e Lega.

Per Alternativa Popolare risultano:

Massimo Ripepi

Emiliano Imbalzano

Per la Lega:

Antonino Caridi

Giuseppe De Biasi

Un seggio ciascuno, invece, per Noi Moderati PPE, Azione e Insieme si può.

Per Noi Moderati PPE:

Mario Cardia

Per Azione:

Gianluca Califano

Per Insieme si può:

Carmen Miriam Pitasi

L’opposizione: il Pd primo gruppo

Sul fronte dell’opposizione, il gruppo più consistente sarebbe quello del Partito Democratico, con tre rappresentanti:

Carmelo Versace

Marcantonio Malara

Giuseppe Marino

A questi si aggiunge il seggio del candidato sindaco non eletto Domenico Battaglia, che guiderà la pattuglia del centrosinistra dai banchi dell’opposizione.

Un seggio ciascuno per le altre liste della coalizione.

Per La Svolta:

Carmelo Romeo

Per Alleanza Verdi Sinistra:

Demetrio Delfino

Per Reset:

Francesco Catalano

Per Avanti PSI – Casa Riformista – Italia Viva – PRI:

Pino Cuzzocrea

Proclamazione e riconteggi

La nuova composizione del Consiglio comunale consegna a Cannizzaro una maggioranza ampia, ma il quadro dovrà essere confermato dai dati definitivi.

La fase che si apre adesso è quella dei controlli, dei riconteggi e della proclamazione ufficiale. Solo dopo questo passaggio sarà possibile parlare con certezza della composizione definitiva dell’Aula Battaglia.

Per ora, dunque, i nomi indicati rappresentano la fotografia provvisoria emersa dai conteggi su 172 sezioni su 196. Il dato politico è già chiaro, ma quello amministrativo dovrà attendere ancora la chiusura formale delle operazioni.