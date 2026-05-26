Elezioni Reggio, il voto alle liste: FI primo partito, testa a testa con Cannizzaro Sindaco

Con lo scrutinio ormai definitivo, 196 sezioni su 196, si completa anche il quadro del voto alle liste per le comunali di Reggio Calabria.

Il dato conferma la forza della coalizione che ha sostenuto Francesco Cannizzaro, eletto sindaco con il 65,68% e 59.214 voti. Le liste del centrodestra raccolgono complessivamente 61.221 voti, pari al 69,52%, ottenendo 24 seggi in Consiglio comunale.

Il primo partito della città è Forza Italia-PPE, che chiude con 10.976 voti, pari al 12,46%, e conquista 5 seggi. Subito dietro, praticamente appaiata, la lista Cannizzaro Sindaco, con 10.952 voti, il 12,44% e anche in questo caso 5 seggi.

La distanza tra le due liste è minima: appena 24 voti.

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Il centrodestra domina il voto di lista

Il risultato delle liste conferma il dato politico della vittoria di Cannizzaro: non solo un successo personale del candidato sindaco, ma una spinta ampia dell’intera coalizione.

Dietro Forza Italia e Cannizzaro Sindaco si piazza Fratelli d’Italia, con 9.878 voti, pari all’11,22%, e 4 seggi.

Buon risultato anche per Reggio Futura, la lista civica promossa da Scopelliti, che raccoglie 7.223 voti, l’8,20%, e ottiene 3 seggi.

La Lega si attesta a 5.998 voti, pari al 6,81%, con 2 seggi. Stesso numero di seggi per Alternativa Popolare, che raggiunge 4.245 voti e il 4,82%.

Entrano in Consiglio anche Noi Moderati-PPE con 3.790 voti e il 4,30%, Insieme si può con 3.332 voti e il 3,78%, e Azione con Calenda con 2.204 voti e il 2,50%: per ciascuna di queste liste scatta 1 seggio.

Restano fuori Reggio Protagonista, con 1.784 voti e il 2,03%, e Unione di Centro, con 839 voti e lo 0,95%.

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Il centrosinistra si ferma al 24,45%

Nel campo di Domenico Donato Battaglia, il totale delle liste arriva a 21.535 voti, pari al 24,45%, con 7 seggi.

Il Partito Democratico è la lista più votata della coalizione, con 8.349 voti, il 9,48% e 3 seggi.

Seguono La Svolta, con 3.441 voti, pari al 3,91%, e Alleanza Verdi e Sinistra, con 3.202 voti, pari al 3,64%: entrambe ottengono 1 seggio.

Un seggio anche per Reset, che raccoglie 2.205 voti e il 2,50%, e per Avanti-PSI – Italia Viva – PRI – Casa Riformista, con 2.186 voti e il 2,48%.

Resta senza seggi la lista Battaglia Sindaco, ferma a 2.152 voti, pari al 2,44%.

Lamberti e Pazzano fuori dai seggi

Le liste a sostegno di Eduardo Lamberti Castronuovo raccolgono complessivamente 2.621 voti, pari al 2,98%, senza ottenere seggi.

Nel dettaglio, Cultura e Legalità arriva a 1.790 voti, pari al 2,03%, mentre Reggio Normale si ferma a 831 voti, pari allo 0,94%.

Anche Saverio Pazzano resta fuori dall’Aula Battaglia. La lista La Strada ottiene 2.686 voti, pari al 3,05%, ma non conquista seggi, secondo le informazioni riportate sul portale ufficiale Eligendo.