Elezioni Reggio, Caridi davanti a tutti: è il più votato tra i consiglieri
A scrutinio ancora aperto, il candidato della Lega si colloca in testa alle preferenze
26 Maggio 2026 - 05:38 | di Redazione
A scrutinio ancora aperto, quando mancano poche sezioni alla chiusura definitiva del dato, emerge già uno dei risultati politici più rilevanti delle comunali a Reggio Calabria: il consigliere più votato della tornata elettorale.
Si tratta di Nino Caridi, candidato della Lega, che ha già superato quota 2.000 preferenze.
Un dato ancora non definitivo, ma di certo significativo, che consegna a Caridi un primato personale e politico dentro la nuova geografia del Consiglio comunale e della maggioranza che sosterrà il sindaco Francesco Cannizzaro.
Caridi davanti a tutti nelle preferenze
In una competizione molto affollata, con centinaia di candidati in campo, il candidato della Lega si colloca in testa alla classifica delle preferenze, confermando una forte capacità di radicamento elettorale.
Il superamento delle 2.000 preferenze, a scrutinio non ancora concluso, rende il dato ancora più rilevante. Non si tratta solo di una buona affermazione personale, ma di un risultato che pesa anche negli equilibri interni alla coalizione di centrodestra.
Il peso della Lega nella nuova maggioranza
Il primato di Caridi rafforza anche la posizione della Lega nel nuovo assetto politico di Palazzo San Giorgio.
Dopo la vittoria di Francesco Cannizzaro, l’attenzione si sposta infatti sulla composizione del nuovo Consiglio comunale, sui rapporti di forza tra le liste e sui nomi che avranno maggiore peso nella maggioranza.
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