Elezioni Reggio, si delinea il nuovo Consiglio comunale: i seggi lista per lista
L'aula Battaglia vedrà presto una nuova composizione. Centrodestra verso una maggioranza larga, Pazzano ancora in bilico
26 Maggio 2026 - 06:37 | di Redazione
Mentre si attendono le ultime due sezioni per il dato definitivo delle elezioni comunali di Reggio Calabria, comincia a prendere forma il nuovo assetto dell’Aula Battaglia di Palazzo San Giorgio.
Lo scrutinio è quasi concluso: 194 sezioni scrutinate su 196. Il quadro non è ancora ufficiale, ma la composizione del Consiglio comunale appare ormai abbastanza delineata.
La vittoria di Francesco Cannizzaro consegna al centrodestra una maggioranza ampia. Resta però ancora qualche nodo da sciogliere, soprattutto nella parte finale della distribuzione dei seggi.
La maggioranza di centrodestra
Secondo la ripartizione che si va profilando, la coalizione a sostegno di Cannizzaro dovrebbe poter contare su una presenza molto solida in Consiglio comunale.
Il primo gruppo dovrebbe essere diviso tra Cannizzaro Sindaco e Forza Italia, entrambe verso 5 seggi. Subito dietro Fratelli d’Italia, che dovrebbe ottenere 4 consiglieri.
Buon risultato anche per Reggio Futura, accreditata di 3 seggi, mentre la Lega dovrebbe entrare in Aula con 2 consiglieri.
Più aperta la situazione di Alternativa Popolare, che oscilla tra 1 e 2 seggi. La sua rappresentanza potrebbe dipendere anche dall’eventuale ingresso di Saverio Pazzano, ancora in bilico ma vicino all’elezione in Consiglio.
Dovrebbero poi ottenere un seggio ciascuno Noi Moderati, Insieme si può e Azione.
|Lista
|Seggi stimati
|Cannizzaro Sindaco
|5
|Forza Italia
|5
|Fratelli d’Italia
|4
|Reggio Futura
|3
|Lega
|2
|Alternativa Popolare
|1 o 2
|Noi Moderati
|1
|Insieme
|1
|Azione
|1
L’opposizione
Nel campo del centrosinistra, il Partito Democratico da azionista di maggioranza dell’amministrazione uscente a guida Falcomatà negli ultimi 12 anni, diventa ora il primo partito di opposizione, con 3 seggi.
Un consigliere ciascuno dovrebbero invece ottenere Svolta, Reset, Alleanza Verdi e Sinistra e Casa Riformista.
Resta aperta la partita di Saverio Pazzano. Il candidato de La Strada è ancora in bilico, ma dovrebbe riuscire a entrare in Consiglio comunale per un soffio. Il suo ingresso potrebbe sottrarre un seggio proprio ad Alternativa Popolare, modificando l’assetto finale dell’Aula. Fuori, invece, il quarto dei candidati sindaci, il dott. Lamberti Castronuovo.
|Lista / area
|Seggi stimati
|Partito Democratico
|3
|Svolta
|1
|Reset
|1
|Alleanza Verdi e Sinistra
|1
|Casa Riformista
|1
|La Strada / Saverio Pazzano
|In bilico
Una maggioranza ampia per Cannizzaro
Al netto degli ultimi aggiustamenti, il dato politico appare chiaro. Il nuovo sindaco Francesco Cannizzaro potrà contare su una maggioranza larga, costruita su una coalizione composta da partiti, liste civiche e forze moderate.
La nuova Aula Battaglia sarà quindi segnata da un forte peso del centrodestra, mentre l’opposizione dovrà ridefinire i propri equilibri tra Partito Democratico, liste civiche, Casa Riformista, AVS (che per la prima volta arriva in Consiglio) e l’eventuale presenza di Pazzano.
Reggio Calabria entra così nella fase successiva al voto: dopo la vittoria del sindaco, la partita si sposta sulla composizione definitiva del Consiglio comunale.
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