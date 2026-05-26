Reggio, smantellata piazza di spaccio: 32 arresti

Dalle prime ore di oggi, più di 200 uomini della Polizia di Stato, coordinati dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 soggetti. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, porto e detenzione di armi da fuoco, estorsione, furto e danneggiamento.

L’operazione ha permesso di smantellare una piazza di spaccio attiva in città 24 ore su 24, supportata da una rete capillare di fornitori e capace di rifornire fino a 300 clienti al giorno.

I dettagli in conferenza stampa

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 presso la sala Calipari della Questura di Reggio Calabria.